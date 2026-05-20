“HMM 이전 효과 10배, 100배로… 부산 발전시킬 사람은 나”[6·3선거 후보 인터뷰]

민주당 부산시장 후보 전재수

이미지 확대 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 19일 부산 부산진구 선거사무소에서 서울신문과 인터뷰하며 부산 시정에 대한 포부를 밝히고 있다. 전 후보는 “선거가 끝나는 대로 ‘부울경 메가시티 협의기구’를 즉시 구성해 중앙정부의 예산과 정책 지원을 끌어오겠다”고 말했다.

부산 정철욱 기자 닫기 이미지 확대 보기 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 19일 부산 부산진구 선거사무소에서 서울신문과 인터뷰하며 부산 시정에 대한 포부를 밝히고 있다. 전 후보는 “선거가 끝나는 대로 ‘부울경 메가시티 협의기구’를 즉시 구성해 중앙정부의 예산과 정책 지원을 끌어오겠다”고 말했다.

부산 정철욱 기자

세줄 요약 전재수 부산시장 후보는 이번 선거를 정쟁이 아닌 부산 발전 능력의 선택이라고 규정했다. 해수부 이전, HMM 부산 연착륙, 해사법원 설치를 성과로 내세우며 청년 일자리와 민생 지원을 약속했다. 대통령과 소통해 예산을 끌어오겠다고 했다. 부산시장 선거, 정쟁 아닌 능력 경쟁 강조

해수부 이전·HMM 유치로 해양수도 구상

청년 일자리·민생 지원 공약 제시

2026-05-20 6면

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6·3 지방선거 부산시장에 도전하는 전재수 더불어민주당 후보는 19일 “이번 선거는 여야 경쟁도, 민주당과 국민의힘의 경쟁도 아니다”며 “오직 부산을 발전시킬 능력을 누가 갖고 있는지 선택하는 선거”라고 말했다.전 후보는 이날 부산 부산진구 선거사무소에서 진행한 서울신문과의 인터뷰에서 “북극항로 시대를 맞아 부산을 해양수도로 키우기 위해 국가가 많은 자원을 부산에 투입하고 있지 않나”면서 “정부의 정책과 예산을 부산으로 확 ﻿당겨 올 수 있는 능력을 갖고 있는 사람, 대통령과 적극 소통해서 부산의 이익을 관철할 사람이 필요하다”고 힘줘 말했다. 다음은 일문일답.-왜 부산시장인가.“부산이라는 도시가 어디로 가야 하는지에 대한 명확한 목표와 방향이 있다. 이미 수많은 결과를 통해 실행력을 증명했다. 해양수산부 부산 이전부터 해운 대기업 본사 이전, 해사전문법원 설치 등 모두 불가능하다고 했던 일을 직접 발로 뛰며 1년도 안 돼 하나씩 현실로 만들어냈다. 준비된 50대의 젊은 기운으로 부산의 심장을 다시 뛰게 만들겠다.”-현장에서 시민들 만나면 어떤 얘기 주로 듣나.“‘청년이 살 수 있는 부산을 만들어달라’, ‘해수부, HMM 정말 올지 몰랐다’, ‘화끈하게 해서 성과 내달라’ 이런 말씀을 많이 하셨다. 일상 속 작은 불편도 빨리 해결해달라고 하신다. 그래서 도시철도 역사 화장실 온수 설치, 비 오는 밤에도 잘 보이는 차선 확대 등 ‘속전속결’ 공약도 준비했다.”-일자리에 대한 열망도 높을 것 같다.“그렇다. 결국 먹고 사는 문제, 청년의 미래 문제다. 지금 청년들이 일자리를 구하려 생이별을 한다. 부산을 떠나는 게 전부가 아니다. 집도 얻고 생활비도 필요한데 그렇다고 그곳에서 일자리가 ‘어서 오십시오’라고 기다리는 것도 아니다. 부모, 청년들에겐 절박한 문제다.”-어떻게 일자리를 만들어 낼 건가.“해양수도 비전이 완성되면 청년들에게 엄청난 기회가 주어질거다. 당장 해수부를 이전했더니 한국해양대와 부경대가 각각 17년 만에, 개교 이래 최고 경쟁률(2026학년도 정시)을 기록했다. 젊은이들도 바로 저기에 희망이 있다는 걸 아는 거다. 2028년 3월 해사법원이 개원하면 변호사 뿐 아니라 통·번역사, 선박 보증·보험 등 금융 관련 일자리 등 새로운 산업 생태계가 생겨난다. 이렇게 양질의 일자리를 만들어내는 구조와 틀을 짜려고 한다.”-당선되면 가장 먼저 할 일은.“HMM이 온전히 부산에 연착륙할 수 있도록 팔을 걷어붙일거다. 해수부 장관 시절 ‘부산 해양수도 이전기관 지원 특별법’을 제정해 부산으로 이전하는 공공기관 뿐 아니라 민간 기업도 지원 대책을 마련할 수 있게 했다. HMM 이전은 개별 기업 이전 이상의 해양 생태계의 게임체인저 역할을 할 수 있기 때문에 HMM 지원 대책을 꼼꼼하게 또 파격적으로 세워 이전 효과를 10배, 100배로 만드는 게 관건이다. 해수부가 못 하는 일을 뒤에서 듣든하게 받쳐주고, 때로는 해수부와 경쟁해 성과를 만들어내야 한다.”-민생 100일 비상조치도 추진하겠다고 했는데.“지금 부산시 예산은 우선순위가 바뀌어 있다. 시장 직속 부산민생안심특별본부를 설치해 민생 위기에 처한 시민들이 체감할 수 있는 긴급 지원정책을 집중 추진할 계획이다. 공공요금과 지방세 부담 완화, 동백전(지역화폐) 캐시백 확대, 소상공인 카드·배달수수료 부담 완화도 추진하겠다.”-박형준 국민의힘 후보의 시정﻿ 평가는.“시정 평가는 ﻿﻿시민의 삶으로부터 나온다. 시민들 사이에서 ‘길을 잃고 방황한 5년이었다’는 냉정한 평가가 있는 것도 사실이다. 박 후보가 ﻿노력한 점은 인정하지만 열심히 하는 것과 잘하는 건 다르다.”-공식 선거운동까지 이틀 남았다.“박 후보 쪽에서 중앙의 정치 이슈를 끌고와서 선거운동을 하고 있다. 정쟁을 하자는 것인데, 부산 시민의 삶에 정쟁을 왜 끌어들이나. 시장이 되겠다고 하면 시민의 삶과 부산의 미래를 위해 진력해야지 않나. 저는 정쟁이 아닌 ‘일하는 콘셉트’로 선거운동을 할 생각이다.”-북구갑에 출마한 하정우 후보가 지역구 사수할까.“결국 주민들이 판단하실 거다. 누가 북구를 제대로 알고 있는지, 누가 지역의 미래를 위해 진정성 있게 준비해왔는지, 누가 주민의 삶을 실제 바꿀 수 있는지를 가장 냉정하게 판단하실 것으로 본다.”