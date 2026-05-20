與 ‘강호축 철도망’ 지지층 다잡기… 野 ‘공소취소 저지’ 중도표심 공략

정청래 “서울 등 어려워져 위기”

목포~강릉 4시간 30분 철도 공약



장동혁 경남행 “민주당 국민 무시”

비판 여론 결집해 열세 구도 개선

이미지 확대 정청래, 철도망 공약 발표 정청래(왼쪽 세 번째) 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 신용한(첫 번째) 충북지사 후보, 우상호(두 번째) 강원지사 후보, 민형배(네 번째) 전남광주통합특별시장 후보와 함께 강원·충북·광주 등으로 이어지는 ‘강호축 철도망’ 합동 공약을 발표하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정청래, 철도망 공약 발표 정청래(왼쪽 세 번째) 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 신용한(첫 번째) 충북지사 후보, 우상호(두 번째) 강원지사 후보, 민형배(네 번째) 전남광주통합특별시장 후보와 함께 강원·충북·광주 등으로 이어지는 ‘강호축 철도망’ 합동 공약을 발표하고 있다.

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이미지 확대 장동혁, 삼전 앞 단식 양향자 방문 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 19일 경기 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 노사 타협을 촉구하며 단식 중인 양향자 경기지사 후보를 찾아가 대화하는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁, 삼전 앞 단식 양향자 방문 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 19일 경기 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 노사 타협을 촉구하며 단식 중인 양향자 경기지사 후보를 찾아가 대화하는 모습.

연합뉴스

세줄 요약 6·3 지방선거를 보름 앞두고 민주당은 서울 등 선거가 어려워졌다며 위기감을 드러내고 지지를 호소했다. 강호축 철도망 공약도 발표하며 지역 표심을 공략했다. 국민의힘은 공소취소 특검법 저지 특위를 가동해 중도층 반발과 지지층 결집을 동시에 노렸다. 민주당, 서울·부울경 열세 위기감 표출

강호축 철도망 공약으로 지역 표심 공략

국민의힘, 공소취소 저지로 결집 시도

2026-05-20 5면

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6·3 지방선거를 보름 앞두고 더불어민주당이 “서울 등 선거가 어려워지고 있다”고 위기감을 드러내며 지지를 호소했다. 국민의힘은 ‘공소취소 특검법’ 등 중도층이 민감하게 반응하면서 지지층 결집도 노릴 수 있는 이슈에 화력을 집중했다.정청래 민주당 대표는 19일 서울시장 후보 간 지지율이 초박빙 양상을 보인다는 여론조사 결과와 관련해 “부울경(부산·울산·경남)은 해볼 만하지만 어렵다. 서울도 많이 어려워지고 있다”고 진단했다. 정 대표는 김어준씨 유튜브에 출연해 “(당 내부에서) 무의식적으로 좀 안심하고 낙관하지 않았을까”라고 진단했다. 김영배 의원도 YTN에 출연해 “데이터상으로도 약간 빨간불이 들어온다는 것을 감지하고 있다”고 말했다.민주당은 이날 목포·광주에서 출발해 강릉까지 환승 없이 4시간 30분 만에 갈 수 있는 ‘강호축 철도망’ 공약도 발표했다. 기존 경부축 중심의 철도망에 강호축 노선을 신설해 ‘엑스(X)자형’ 교통망을 구축하는 게 핵심이다. 국회에서 진행한 공약 발표에는 정 대표, 우상호 강원지사 후보, 신용한 충북지사 후보, 민형배 전남광주시장 후보가 함께 했다.국민의힘은 ‘15 대 1’ 우려까지 나왔던 압도적 열세 상황이 개선되는 흐름이라고 보면서도 긴장을 늦추지 않고 있다. 당 핵심관계자는 “우리당 소속 현역 시도지사와 시장, 군수가 민주당 후보들보다 낫다는 평가가 본격적으로 이뤄지고 있다”며 “다만 접전 지역이 일부 늘었어도 여전히 ‘경합 열세’ 또는 ‘경합 약세’가 대부분”이라고 전했다.국민의힘은 이날 ‘이재명 공소취소 특검법 저지 특위’를 가동했다. 공소취소에 대한 비판 여론을 결집해 이들을 투표장으로 이끌겠다는 전략이다. 장동혁 국민의힘 대표는 경남 창원 경남도당에서 열린 필승결의대회에서 이재명 대통령과 김경수 민주당 경남지사 후보 등을 겨냥해 “대통령도 전과 4범, 도지사 후보도 전과 4범, 창원시장 후보도 전과 4범”이라며 “국민을 무시하는, 뻔뻔하고 오만한 민주당을 이번 지방선거에서 심판해 주셔야 한다”고 말했다.