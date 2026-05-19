가짜뉴스·비방 제재 급증·… 서울·부산·강원 ‘네거티브 전쟁’

선거법 위반 단속 1201건 1.3배 증가

공식 선거운동 돌입 땐 더 늘어날듯



서울 지지율 격차 한자릿수 좁혀져

‘정원오 폭행’ ‘오세훈 철근 누락’ 공방



부산 전재수·박형준, 엘시티 고발전

강원 우상호·김진태, 철도사업 격돌

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세줄 요약 6·3 지방선거를 앞두고 서울·부산·강원 등 핵심 승부처에서 후보 간 네거티브 공방이 격화됐다. 선관위 단속 건수는 1201건으로 2022년보다 크게 늘었고, 허위사실공표·비방도 1.7배 증가했다. 고소고발이 이어지며 선거 후유증 우려도 커진다. 서울·부산·강원 격전지서 네거티브 공방 과열

선관위 위반 적발 1201건, 2022년보다 급증

허위사실공표·비방 늘고 고소고발도 확산

2026-05-20 5면

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서울시장 선거 등 핵심 승부처가 접전 양상을 띠면서 6·3 지방선거 후보간 ‘네거티브 대전’이 과열 양상을 보이고 있다. 허위사실공표 등 선거법 위반 단속 건수는 4년 전 선거 대비 1.3배로 늘어난 것으로 19일 파악됐다. 캠프간 고소고발도 난무하면서 선거 이후 후유증도 클 것으로 예상된다.서울신문이 중앙선거관리위원회로부터 받은 ‘6·3 지방선거 선거법 위반 조치 통계’를 보면 이날까지 선거법 위반 적발 건수는 총 1201건으로 집계됐다. 선관위는 이 중 221건은 고발, 54건은 수사의뢰, 926건은 경고 조치했다.2022년 지방선거를 보름 앞두고 집계된 단속 건수(총 894건, 고발 128·수사의뢰 22·경고 744건)보다 300건 이상 늘어난 수치다. 특히 이 중 허위사실공표·비방 등으로 조치된 건수는 2022년 107건에서 189건으로 1.7배 이상 늘었다.격전지를 중심으로 여야간 고소고발 건수도 갈수록 늘고 있다. 국민의힘은 전날 정원오 더불어민주당 후보의 과거 폭행 사건에 대한 5·18 민주화운동 관련 해명을 허위로 보고 고발했다. 반면 민주당은 ‘감사의 정원’ 준공식 축사와 관련해 오세훈 국민의힘 후보를 공무원 선거 개입 혐의로 고발했다.최대 격전지로 꼽히는 서울시장 선거에서 정 후보와 오 후보의 지지율 격차가 최근 한 자릿 수로 좁혀졌다는 여론조사 결과가 나오면서 양측 공방도 가열되는 분위기다.정 후보는 이날 한국방송기자클럽 초청 토론회에서 삼성역 철근 누락 공사를 언급하며 “시민들은 ‘과연 서울이 안전한가’라는 질문을 던지고 있다”고 했다. 이에 오 후보는 기자들과 만나 “(의혹을 제기한) 정 후보와 국토교통부 장관이 대시민 사과를 해야 한다”고 맞섰다.부산시장 선거에서도 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보 간 네거티브 공방이 법적 대응으로 번졌다. 전 후보가 2022년 1월 박 후보의 프랑스 퐁피두 방문 일정에 박 후보 배우자와 전속 작가 동행 여부, 박 시장이 거주하는 엘시티 시세 차익 등 의혹을 제기하자 박 후보 캠프가 허위사실공표 혐의 등으로 고발했다.우상호 민주당 강원지사 후보 측은 TV 토론회에서 2016년 국회 의정활동 당시 우 후보가 동서고속화철도 사업의 국비 추진을 반대했다는 취지로 주장한 김진태 국민의힘 후보를 지난 14일 허위사실공표 등 혐의로 고발하기도 했다. 이에 김 후보는 “적반하장도 유분수”라며 무고죄로 맞고발했다.