정원오 “청년 20만명에 월세 준다” 러브콜

청년·신혼부부 주거 안정 대책 발표

8.7만호 조기 공급·월세 지원 확대

“吳 주거 공급, 공약 절반도 못 미쳐”

이미지 확대 6·3 지방선거 서울시장에 출마한 정원오 더불어민주당 후보가 18일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 청년·신혼부부 주거 안정 공약을 발표하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 서울시장에 출마한 정원오 더불어민주당 후보가 18일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 청년·신혼부부 주거 안정 공약을 발표하고 있다.

이지훈 기자

세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 청년 20만명 월세 지원, 신혼부부 주택 4만호 공급을 포함한 3대 주거 안정 대책을 내놨다. 오세훈 시정의 공급 부족이 전월세난의 원인이라고 비판하며, 정비사업과 공공임대 재건축을 앞당기겠다고 했다. 청년 20만명 월세 지원 확대 발표

신혼부부 주택 4만호 공급 약속

오세훈 시정 공급 부족 정면 비판

2026-05-19 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 성년의날인 18일 청년 20만명 월세 지원, 신혼부부 주택 4만호 공급 등 ‘청년·신혼부부 3대 주거 안정 대책’을 발표했다. 최근 서울의 전월세난 원인을 ‘오세훈 시정’에서 찾으면서 청년 표심을 확보하려는 시도로 풀이된다.정 후보는 이날 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 “오 후보의 임기 5년 동안 굉장히 많은 주거 공급이 줄어 주거난과 전월세난의 핵심 원인이 되고 있다”고 직격했다. 그러면서 “오 후보가 약속했던 매년 8만호 주거 공급의 절반도 안 되는 3만 6000호 정도가 공급됐다는 국토교통부 통계도 나와 있다”고 지적했다.정 후보는 이어 “당장 전월세난이 일어나고 있기 때문에 공급이 굉장히 필요하다”면서 “내년까지 정비사업 6만호, 노후 공공임대주택 재건축 7000호를 조기 착공하고 신축매입임대주택 2만호 등 총 8만 7000호 주택을 조기에 공급하겠다”고 강조했다.정 후보는 현재 2만명에게 10개월 동안 지원하는 서울시 청년 월세 지원을 연 5만명에게 12개월 동안 지원하겠다는 방침이다. 정 후보는 “임기 4년 동안 20만명에게 20만원씩 지원하겠다는 계획”이라며 “약 800억원 정도가 추가되는데, 그 정도는 청년을 위한 주거 문제를 위해선 충분히 가능하다”고 설명했다.신혼부부를 위한 실속형 분양주택 1만호와 공공임대주택 3만호 공급도 약속했다. 이밖에 기숙사 7000호, 상생학사 2만호, 공공임대주택 2만 3000호 등 청년임대주택 총 5만호도 공급한다는 계획이다.정 후보는 “서울주택도시개발공사(SH)는 그간 한강버스나 서울링 같은 사업을 진행하면서 많은 문제를 일으켰다”며 “전문주거복지기관으로 되돌려 청년과 신혼부부들을 위한 주거 사업에 전념하도록 체계를 갖추고자 한다”고 했다.정 후보는 정책 발표에 앞서 소규모 봉제공장을 운영하는 30대 신혼부부와 함께 청계천변을 거닐며 서울살이 고충에 대한 대화를 나눴다. 정 후보는 “서울살이가 만만치 않다”면서 “일자리, 주거, 물가 문제 등을 해결해 에너지가 살아있는 서울로 만들어보고자 한다”고 했다.