안철수까지, 장동혁 빼곤 다 만난 오세훈

安과 청년취업사관학교서 간담회

개혁보수 인사 릴레이 회동 이어가

지도부와는 접점 없이 철저히 ‘거리’

이미지 확대 오세훈(오른쪽) 국민의힘 후보가 안철수 의원과 함께 18일 서울 영등포구 청년취업사관학교에서 청년 간담회를 진행하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(오른쪽) 국민의힘 후보가 안철수 의원과 함께 18일 서울 영등포구 청년취업사관학교에서 청년 간담회를 진행하고 있다.

뉴스1

세줄 요약 오세훈 서울시장 후보가 안철수 의원, 유승민 전 의원, 이준석 대표 등 개혁보수 인사들과 잇따라 만나며 중도층과 부동층 표심을 넓히고 있다. 반면 장동혁 대표와는 접점을 두지 않으며 전략적 거리두기를 이어가고 있다. 안철수·유승민·이준석과 잇단 회동

청년·미래 의제 앞세운 중도층 공략

장동혁과는 접촉 피한 거리두기

2026-05-19 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오세훈 국민의힘 6·3 지방선거 서울시장 후보가 개혁보수의 상징적 인사들과의 잇달아 회동하고 있다. 선거를 10여일 앞두고 중도층과 부동층 표심을 적극 공략하려는 의도로 풀이된다. 반면 장동혁 대표와는 일체의 접점을 만들지 않으며 거리를 두려는 모습이다.오 후보는 이날 안철수 국민의힘 의원과 함께 인공지능(AI) 청년인재 양성 기관인 청년취업사관학교(SeSAC) 영등포 캠퍼스에서 청년 교육생들과 간담회를 진행했다. 야권 대권 주자로 고정 지지층이 확고한 안 의원의 중도 소구력을 고려한 것이다.지난 14일 유승민 전 의원과의 만남에서 오 후보는 “천군만마를 얻었다”며 개혁보수 세력에 호소했다. 유 전 의원은 오 후보의 요청에 따라 공식 선거 운동 첫날부터 지원 유세에 나서기로 했다.지난 16일 개혁신당 이준석 대표, 김정철 서울시장 후보와의 청년주택 방문은 개혁신당 지지층 흡수를 노렸다는 해석이 나온다. 나아가 추후 범보수 진영 단일화까지 염두에 둔 것으로 보인다. 오 후보는 “계속해서 함께 손잡고 서울의 미래를 만들어갈 수 있는 분들로 접촉면을 확대해 나갈 생각”이라고 밝혔다.오 후보는 당 노선 전환과 장 대표의 2선 후퇴를 요구하며 국민의힘 공천 신청 거부로 배수진을 쳤던 지난 3월 7일 비공개 만남 이후 두 달 넘게 장 대표와는 접촉하지 않고 있다. 국회 의원회관과 여의도 중앙당사에서 진행한 서울시당 행사에도 의도적으로 장 대표를 초청하지 않았다.다만 두 사람의 대립 구도가 전면화되진 않고 있다. 국민의힘 핵심관계자는 “서로 언급 없이 각자 할 일만 하는 ‘노터치’가 둘 다 사는 방법”이라며 “이미 양쪽에도 그런 공감대가 있다”고 전했다.오 후보도 이날 채널A에 출연해서도 “전략적 역할 분담이 잘 이루어지고 있다”며 “공소취소라든지 각종 중앙정치 사안의 경우에는 정당이 나서서 비판해 주고 따질 건 따지는 게 도움이 된다”고 말했다. 실제 장 대표는 정원오 더불어민주당 후보를 앞장서 비판하며 오 후보 지원사격을 이어가고 있다.