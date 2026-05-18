“강원, 내 정치인생 종착역… 중앙 움직여 재정 끌어오겠다”[6·3선거 후보 인터뷰]

민주당 강원지사 후보 우상호

이미지 확대 우상호 더불어민주당 강원지사 후보가 18일 서울신문 인터뷰에서 강원 도정에 대한 포부를 전한 뒤 포즈를 취하고 있다. 우 후보는 “국가 재정, 국가 프로젝트, 민간 투자를 얼마나 끌어오느냐가 강원도의 미래를 좌우할 것”이라고 강조했다. 닫기 이미지 확대 보기 우상호 더불어민주당 강원지사 후보가 18일 서울신문 인터뷰에서 강원 도정에 대한 포부를 전한 뒤 포즈를 취하고 있다. 우 후보는 “국가 재정, 국가 프로젝트, 민간 투자를 얼마나 끌어오느냐가 강원도의 미래를 좌우할 것”이라고 강조했다.

세줄 요약 우상호 강원지사 후보는 강원이 인구 벼랑 끝에 섰다며 중앙정부를 움직일 수 있는 힘 있는 도지사가 필요하다고 했다. 청년 유출과 기업 부족의 악순환을 끊고, 중앙 네트워크로 재정과 산업을 끌어오겠다고 밝혔다. 강원 인구 위기, 중앙정부 협력 필요성 강조

청년 유출·기업 부족 악순환 차단 공약

철도·AI센터·식품산업으로 성장 구상

2026-05-19 6면

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6·3 지방선거 강원지사에 도전하는 우상호 더불어민주당 후보는 18일 “강원도는 인구가 줄어드는 수준이 아니라 공동체의 근간이 흔들리는 ‘인구 벼랑’ 끝에 서 있다”며 “강원도 혼자의 힘으로는 이 상황을 바꾸는 게 불가능하다. 중앙정부를 움직일 수 있는 ‘힘 있는 도지사’가 필요하다”고 밝혔다.우 후보는 이날 서울신문과의 인터뷰에서 “청년 창업가를 만나보니 ‘혁신적인 아이디어가 있어도 뒷받침할 인프라와 주거 여건이 부족해 결국 수도권으로 떠날 준비를 한다’고 토로하더라”며 “청년이 떠나면 기업이 오지 않고, 기업이 없으면 세수가 줄고 복지가 무너지는 악순환이 반복된다”고 말했다. 그러면서 “도민들의 절규는 바로 ‘이 악순환을 끊어낼 강력한 해결사가 필요하다’는 간절함이었다”고 말했다. 다음은 일문일답.-왜 강원지사인가.“중앙 정치에서는 정말 할 만큼 했다. 남은 정치 인생을 어디에 쓰는 것이 가장 보람 있는 일인지 고민했다. 폭넓은 중앙 네트워크가 강원도 발전을 위해 보탬이 될 것이라고 확신한다.”-김진태 국민의힘 후보의 도정에 대한 평가는.“강원 경제가 마이너스 성장을 기록하는 동안, 현 도정은 근본적인 해결책 대신 전시성 행정에 치중했다. 고유가로 민생이 무너지는 상황에서 수억원의 도민 혈세로 개최한 자화자찬 도정보고회는 김 후보의 일방통행식 뚝심을 엿보기에 충분했다. ‘그래도 도지사는 김진태’를 강조하는 것 같은데 ‘이래도 도지사가 김진태?’라는 말이 널리 회자될 것으로 본다.”-보수 결집 기류는 없나.“선거 초기 보였던 지지율 격차가 좁혀지고 있다. 다만 제 지지율이 줄지 않았다는 점에서 고정 지지층이 확실히 조성됐다고 본다. 강원 대표 보수 인사인 최흥집 전 부지사를 비롯해 염동열 전 의원도 국민의힘을 탈당하고 저에 대한 지지를 밝혔다. 진보·보수를 넘어 강원의 변화를 위해 우상호가 필요하다는 목소리가 모이는 중이다.”-중앙 네트워크를 강점으로 들었는데.“4선 국회의원과 원내대표, 청와대 정무수석을 하면서 정책이 어떻게 결정되고 예산이 어디로 흐르는지 누구보다 잘 안다고 자부한다. 정무수석을 하면서 용문·홍천 철도를 대통령 직보로 추진했고, 강릉·삼척 고속화철도도 (예비타당성 조사를) 통과시켰다. KTX강릉선 증편도 김윤덕 국토교통부 장관에게 직접 얘기해서 이끌어냈다.”-민간 투자는 어떻게 유치할 계획인지.“우리가 가진 장점을 최대한 활용하는 게 필요하다. 농산물·산림·신재생에너지 등 청정자원은 ‘RE100’(재생에너지 100% 사용)과 푸드테크 시대에 글로벌 기업들이 먼저 찾는 핵심 자산이다. 1차 생산에 머물렀던 강원의 농업을 2·3차 가공 산업과 결합해 수출까지 이어지는 강원형 식품가공산업 클러스터로 탈바꿈시키겠다.”-인공지능(AI) 데이터센터 유치도 언급했는데.“국내외 대기업과 AI 데이터센터 건설을 위한 구체적 논의를 진행 중이다. 단순히 서버만 들어오는 데이터센터 유치에서 그치지 않고 데이터센터와 연계된 첨단 산업을 강원도로 끌어들이겠다. 산업 생태계가 조성돼야 청년들이 원하는 양질의 일자리가 생긴다.”-접경지역에 대한 발전 구상은.“금강산 관광 재개는 포기할 수 없는 강원도의 숙명이다. 중앙정부와 협력해 남북 상생의 지도를 다시 그리겠다. 또 민간인출입통제선(민통선)을 5㎞가량 북상시켜 규제로 묶였던 토지를 주민 품으로 돌려드리고 군사시설 보호구역도 합리적으로 조정하겠다.”-정원오 서울시장 후보와 정책 협약도 맺었는데.“서울은 공간과 휴식이 부족하고 강원은 사람과 자본이 절실하다. 이 이해관계를 잇는 게 성과를 만드는 동력이 될 거다. 서울과 강원 간 교통망 확충은 조기에 준공하는 방법으로 시기를 대폭 단축하겠다. 또 주거와 의료가 결합된 ‘대한민국 1호 은퇴자 도시’를 조성하겠다.”-당선되면 가장 먼저 할 일은.“당선 즉시 비상경제계획을 가동할 생각이다. 소상공인·자영업자의 안정적인 경영 활동을 지원하고 폭염 대책이 절실한 에너지 빈곤계층에 대한 지원방안을 우선적으로 검토해 추진하려고 한다.”-고향 강원도가 마지막 정치 행선지인가.“앞으로 어떻게 될 것이라 상정해놓고 계획을 말하는 건 무의미하다. 강원도를 제 정치 인생의 종착역이라 생각하고 강원 발전에 모든 역량을 집중하겠다.”