천안의료원 찾은 박찬우 국힘 후보 “공공 의료 안전망 강화해야”

세줄 요약
- 천안의료원 방문, 공공의료 간담회 개최
- 지역 거점 의료기관 육성·행정 지원 제시
- 응급의료센터 승격·전문의 유치 요청
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박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 천안의료원 관계자들과 간담회 개최에 앞서 기념사진을 찍고 있디. 박 후보 캠프 제공
박찬우 국민의힘 천안시장 후보는 18일 천안의료원의 공공의료 안전망 강화 등을 위해 지역 거점 공공의료기관 조성과 행정 지원 등을 제시했다.
박 후보는 이날 천안의료원에서 공공의료기관의 현장 목소리를 청취하기 위한 간담회를 개최했다.
천안의료원은 지역응급의료센터 승격을 위한 시설 확충 예산과 행정 지원, 감염·류마티스·중증 외상 등 필수 분야 전문의 초빙·유치 지원, 디지털 건강 안전망 구축 등의 지원을 제안했다.
박 후보는 “지방의료원 지원은 비용이 아닌 70만 천안시민을 위한 가장 확실한 건강 안보 투자”라며 “천안의료원을 지역 거점 공공의료기관 표준 모델로 키워 시민 누구나 안심하고 찾을 수 있는 병원으로 만들겠다”고 밝혔다.
그는 병원을 찾는 환자와 시민들의 교통 편의 개선을 위해 원형교차로 디자인안도 제시했다.
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