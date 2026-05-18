단골 공약 ‘새만금 개발’ 이번엔?[우리동네 선거는]

이원택 “SOC 대통령 임기 내 완성”

김관영은 RE100 산단 지정 강조

양정무, 소형 원자로 등 확대 추진

세줄 요약 전북의 새만금 개발이 6·3 지방선거의 핵심 쟁점으로 부상했다. 이원택 후보는 현대차 투자와 새만금공항 등 SOC 완성을, 김관영 후보는 RE100 산단과 기업 유치를, 양정무 후보는 에너지 자립형 산업단지를 제시했다. 새만금 개발, 지방선거 최대 쟁점 부상

후보별 투자 유치·SOC 완성 공약 경쟁

전력망·공항·관할권 등 난제 여전

2026-05-18 19면

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전북의 ‘아픈 손가락’ 새만금 지역이 오는 6·3 지방선거에서도 주요 의제로 떠올랐다. 새만금 개발 의지를 놓고 유력 후보들이 한마디씩 거들면서 30여년 간의 희망 고문이 마침표를 찍을지 관심이 쏠린다.17일 전북도와 새만금개발청 등에 따르면 1991년 첫 삽을 뜬 새만금 간척사업은 총 15조원가량이 투입됐음에도 매립률은 40%대에 머무르고 있다. 최근 이 지역은 이차전지 특화단지 지정, 현대차의 9조원대 투자와 맞물려 미래 성장축이 될 가능성을 보여줬지만, 전력망 확충, 공항 건설, 관할권 문제 등 풀어야 할 과제도 산적하다. 이번 지방선거에서 후보들이 새만금 공약에 공을 들이는 이유다.더불어민주당 이원택 전북지사 후보는 최근 “현대차의 조속한 투자, 새만금공항 등 사회간접자본(SOC) 사업을 이재명 대통령 임기 내에 완성하겠다”고 약속했다. 이 후보는 지난 13일 한병도 원내대표, 김의겸·박지원 국회의원 후보 등과 함께 새만금 현장 간담회를 개최했다.무소속 김관영 전북지사 후보는 13일 1호 공약을 발표한 가운데 새만금 RE100(재생에너지 100%) 산단 지정, 현대차 투자 본격화와 협력기업 유치 가속화 등을 공약으로 내걸었다.국민의힘 양정무 전북지사 후보는 자체 에너지 생산 기반을 토대로 한 새만금 구상안을 내놓고 “새만금은 막대한 전력을 소비하는 산업 거점이 될 것”이라며 소형 원자로·LNG(액화천연가스) 발전, 태양광 확대 등도 주장했다.장동혁 국민의힘 대표도 16일 전북을 찾아 “민주당은 지난 30년간 새만금을 살리겠다며 약속만 반복해 왔다”면서 “새만금 희망 고문을 끝내고 전북 발전을 위한 실질적인 변화를 만들어야 한다”고 날을 세웠다.전북 지역 한 교수는 “핵심 기반 구축, 대기업 투자로 새로운 100년을 다져야 한다”면서 “도민들은 정치인들이 말보다 결과로 보여주길 바란다”고 지적했다.