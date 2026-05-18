쟁점 된 GTX역 ‘철근 누락’… 정원오 “시정 실패” vs 오세훈 “괴담 유포”

정, 현장 찾아 ‘안전불감증’ 질타

“부실 시공, 왜 5개월 뒤 보고했나”

오 “정, 주폭 덮으려 가짜위험 조작”

캠프서도 ‘시정 이해도 제로’ 반격

이미지 확대 정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보가 17일 ‘철근 누락’ 오류가 발생한 서울 강남구 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 찾아 시공 중인 철근을 직접 살펴보고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보가 17일 ‘철근 누락’ 오류가 발생한 서울 강남구 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 찾아 시공 중인 철근을 직접 살펴보고 있다.

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이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 같은날 종로구 선거 캠프에서 ‘부모찬스 대신 서울찬스로 내 집 마련’ 공약을 발표하고 있는 모습.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 같은날 종로구 선거 캠프에서 ‘부모찬스 대신 서울찬스로 내 집 마련’ 공약을 발표하고 있는 모습.

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세줄 요약 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락이 6·3 서울시장 선거의 핵심 쟁점으로 번졌다. 정원오 후보는 현장 부실과 서울시의 보고 지연을 문제 삼으며 오세훈 시정 실패를 공격했고, 오 후보는 건설사 실수를 정치화한 괴담 유포라며 안전성 논란을 반박했다. GTX-A 삼성역 철근 누락, 선거 쟁점화

정원오, 서울시 보고 지연과 부실 공사 비판

오세훈, 괴담 유포라며 안전성 논란 반박

2026-05-18 6면

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수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 구간에서 발견된 ‘철근 누락’ 사태가 6·3 서울시장 선거의 주요 쟁점으로 떠올랐다. 정원오 더불어민주당 후보가 17일 현장을 찾아 ‘오세훈 시정 실패론’을 적극 부각하자, 오세훈 국민의힘 후보는 “발생한 적 없는 가짜 위험을 조작하는 ‘철근 괴담 유포’”라고 안전성 논란을 일축했다.정 후보는 이날 삼성역의 GTX-A 노선 공사 현장을 둘러본 뒤 “현장에서 중대한 하자가 발생했다. 그야말로 부실 공사 그 자체”라며 “그동안 서울시의 무책임한 안전불감증을 그대로 드러내는 일”이라고 지적했다. 이어 오 후보를 향해 “이 부실 공사, 부실시공 사태를 언제 처음 보고 받았나 그리고 어떤 조치를 취했나”라면서 “이 보고가 왜 다섯 달 반이 지난 다음에야 국토교통부에 보고가 됐나”라고 따졌다.국토부와 서울시에 따르면 해당 구간 지하 5층 GTX 승강장부 200m 구간에서 철근 누락이 발생했다. 서울시는 지난해 11월 현대건설로부터 이를 보고받은 뒤 지난 3월 현대건설이 제출한 기둥 보강 시공계획서를 검토하고 지난달 24일, 29일 국가철도공단과 국토부에 각각 보고했다. 이에 국토부는 지난 15일 서울시와 철도공단에 대한 감사에 착수했다.정 후보 측 이인영 상임선대위원장은 국회 기자간담회에서 “만일 오 후보의 묵인 또는 방조 하에서 이런 (보고) 지체 과정이 일어난 것이라면 중대 사태”라면서 “안전 불감, 안전 둔감 오 후보에게서 서울의 미래는 눈을 씻고도 찾아볼 수 없기 때문”이라고 목소리를 높였다. 그간 폭행 전과를 고리로 한 네거티브 공세에 시달렸던 정 후보 캠프가 안전 문제를 계기로 오 후보를 향한 역공에 나섰다는 분석도 나온다.반면 오 후보는 “건설사의 단순 실수를 정치 쟁점화하는 정 후보 캠프가 쫓기는 모양”이라고 맞받았다. 그는 이날 페이스북에 “대규모 토목 공사 과정에서 발생할 수 있는 오류를 시공사 자체적으로 조기에 인지했고, 즉각 서울시에 보고가 돼 문제를 해결했다”며 “오히려 안전성은 강화됐고 시공사는 비용을 책임진다”고 반박했다.이어 정 후보를 겨냥해 “30년 전 ‘주폭’을 괴담으로 덮으려 한다면 오산”이라며 “따질 게 많다면 정정당당히 토론에 응하는 것부터가 도리”라고 주장했다.오 후보 선대위 김병민 대변인도 논평에서 정 후보에 대해 “서울시정에 대한 이해도가 사실상 제로에 가까움을 열심히 홍보하는 꼴”이라며 “준비되지 않은 후보의 한계도 다시 확인됐다”고 했다.