“제주 투자청, 경제 컨트롤타워로”[6·3선거 후보 인터뷰]

제주지사 출마 국힘 문성유 후보

이미지 확대 문성유 국민의힘 후보 닫기 이미지 확대 보기 문성유 국민의힘 후보

세줄 요약 문성유 국민의힘 제주지사 후보는 제주 투자청을 신설해 미래산업 발굴과 국내외 자본 연결을 맡길 경제 컨트롤타워로 만들겠다고 밝혔다. 제2공항 쟁점검증위, 1-2-3 선순환 로드맵, 3무 관광, 청년 일자리 1만개 공약도 제시했다. 제주 투자청 신설로 경제 컨트롤타워 구상

제2공항 쟁점검증위 제안, 사회적 합의 강조

청년 1만개 일자리·정착 패키지 공약 제시

2026-05-18 6면

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제주지사를 노리며 6·3 지방선거에 출마한 문성유 국민의힘 후보는 제주 투자청 신설을 약속하며 “단순 투자 상담 창구가 아니라 미래산업을 발굴하고 국내외 기업과 자본을 연결하는 제주형 경제 컨트롤타워가 될 것”이라고 자신했다.기획재정부 기획조정실장, 한국자산관리공사 사장 출신으로 ‘예산통’이었던 문 후보는 17일 서울신문 인터뷰에서 “제주 미래를 위해 제 경험과 능력을 쓰고 싶다”고 강조했다. 다음은 일문일답.-제2공항 문제 관련해 가칭 ‘쟁점검증위원회’를 제안했다.“단순 찬반 주민투표로 결정하는 방식은 오히려 갈등과 분열을 키울 가능성이 있다. 도민이 직접 환경·안전·소음·경제성·주민 수용성 등 쟁점을 객관적으로 검증하고 사회적 합의를 만들자는 취지다. ”-‘경제도지사’를 구호로 내세운 이유는.“제주 경제는 관광 소비 둔화, 자영업 침체, 청년 유출, 높은 물류비 등 문제가 복합적이다. ‘제주 경제 선순환 1-2-3 로드맵’은 제주에 돈이 들어오게 만들고, 그 돈이 지역 안에서 돌고, 도민 소득으로 연결되도록 하는 전략이다.”-‘3무(無) 관광’ 공약은 무엇인가.“‘바가지·지루함·수익 유출 없는’ 관광이다. 가격정보 공개 등을 강화해 바가지 문제를 해결하겠다. 탑동광장 일대를 야간경제 특화 구역으로 지정하고, 관광 수익 상당 부분이 외부 플랫폼으로 빠져나가는 구조를 개선하겠다.”-청년 유출 문제 해결책은.“‘리턴 제주 2030 프로젝트’를 통해 2030년까지 일자리 1만개 창출, 연평균 1000명의 청년 순유입을 달성하겠다. 청년·신혼부부 공공임대 주택 2000호 공급 등이 포함된 ‘3년 안심 정착 패키지’도 공약이다.”-도정 철학은.“출근할 때 즐거운 제주를 만들고 싶다. 그러려면 포용의 리더십이 필요하다. 역지사지로 도정을 이끌겠다.”