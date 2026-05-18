“제주를 AX 전진기지로 대전환”[6·3선거 후보 인터뷰]

제주지사 출마 민주 위성곤 후보

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세줄 요약 위성곤 제주지사 후보는 제2공항 갈등을 더 끌지 말고 주민투표와 공론화 등 숙의 과정을 거쳐 도민 뜻으로 결론내야 한다고 했다. 또 40㎿급 AI 데이터센터를 유치해 제주를 관광 중심에서 AX 전진기지로 바꾸고, 청년 주거·창업과 체류형 관광을 키우겠다고 했다. 제2공항 갈등, 도민 뜻으로 결론 제안

40㎿급 AI 데이터센터 유치 구상 발표

청년 주거·창업, 체류형 관광 강화 약속

2026-05-18 6면

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6·3 지방선거 제주지사에 도전하는 위성곤 더불어민주당 후보는 최대 현안인제2공항 문제에 대해 “지난 10여 년간 제주 사회를 갈라놓은 갈등을 더 이상 끌어선 안 된다”며 “이제 더 미루지 말고 도민의 뜻으로 결론을 내려야 할 때”라고 강조했다. 지역구 3선 출신으로 출사표를 낸 위 후보는 17일 서울신문과의 인터뷰에서 “제주에 40㎿급 국가 인공지능(AI) 데이터센터를 건립해 제주를 관광지에서 첨단 기술이 유통되는 ‘AI 전환(AX) 전진기지’로 대전환하겠다”고 했다. 다음은 일문일답.-제주 제2공항에 찬성 입장인데.“주민투표, 공론화 조사를 포함해 정보 공개, 토론, 전문가 검증 등 충분한 숙의 과정을 만들겠다. 반대 여론이 우세하면 현 제주공항 확충과 항공 수요 분산, 관광 질적 전환, 예정지 지역 보상 방안 등을 정부와 협의하겠다.”-출마를 결심한 계기는.“제주에는 변화와 새 리더십이 절실하다. 민생경제 침체, 청년 유출, 관광산업 정체 등 산적한 지역 문제를 익숙한 방식으로는 해결하기 어렵다.”-청년이 제주를 떠나는 현실을 어떻게 바꿀 것인가.“﻿취업·창업·주거를 연결하는 패키지 청년 정책을 추진하겠다. 혁신 스타트업 500여 개를 육성하는 청년창업 도시를 조성하고, 월 3만원 기본주택 등 다양한 주거 모델도 지원하겠다.”-제주 관광산업 위기 타개책은.“체류형·질적 관광으로 전환해 AI 기반 관광 생태계, 데이터 관광 정책을 추진하겠다. K컬처와 지역문화를 결합한 체류형 콘텐츠를 확대하고 웰니스·야간 관광, 반려동물 친화 도시, 무장애 관광을 육성하겠다.”-정치 철학은.“막스 베버의 ‘소명으로서의 정치’, 김대중 전 대통령의 노트를 읽으며 정치인의 자세와 원칙을 생각했다. 아버지는 ‘억울한 사람이 없어야 한다’고 가르치셨다. 사회가 공정할 때 ‘더불어 사는 세상’도 열린다.”