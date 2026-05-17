쟁점 된 GTX역 ‘철근 누락’… 정원오 “吳 시정의 실패” vs 오세훈 “鄭, 쫓기는 모양”

鄭, 현장 방문해 안전 불감증 비판

“왜 5개월 지나고 국토부 보고했나”

吳, 건설사 쪽 단순 실수라고 반박

“서울시가 안전 문제 사전 차단한 것”

이미지 확대 ① 정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보와 민주당 국토부·행안위 소속 위원들이 17일 ‘철근 누락’ 오류가 발생한 서울 강남구 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 찾아 시공 중인 철근을 직접 살펴보고 있다. ﻿② 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 같은 날 종로구 선거 캠프에서 ‘부모찬스 대신 서울찬스로 내 집 마련’ 공약을 발표하고 있는 모습.

연합뉴스·뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ① 정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보와 민주당 국토부·행안위 소속 위원들이 17일 ‘철근 누락’ 오류가 발생한 서울 강남구 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 찾아 시공 중인 철근을 직접 살펴보고 있다. ﻿② 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 같은 날 종로구 선거 캠프에서 ‘부모찬스 대신 서울찬스로 내 집 마련’ 공약을 발표하고 있는 모습.

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세줄 요약 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 사태가 서울시장 선거의 핵심 쟁점으로 번졌다. 정원오 후보는 현장 부실공사와 서울시의 보고 지연을 문제 삼으며 오세훈 시정 실패를 부각했다. 오 후보는 건설사 과실을 정치화한다며 반박했다. GTX-A 삼성역 철근 누락, 선거 쟁점화

정원오, 부실공사·보고 지연 책임 추궁

오세훈, 건설사 과실·정치 공세 반박

2026-05-18 5면

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수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 구간에서 발견된 ‘철근 누락’ 사태가 6·3 서울시장 선거의 주요 쟁점으로 떠올랐다. 정원오 더불어민주당 후보가 17일 현장을 찾아 ‘오세훈 시정 실패론’을 적극 부각하자, 오세훈 국민의힘 후보는 안전 문제를 정치 쟁점화하고 있다며 맞대응에 나섰다.정 후보는 이날 삼성역의 GTX-A 노선 공사 현장을 둘러본 뒤 “현장에서 중대한 하자가 발생했다. 그야말로 부실 공사 그 자체”라며 “그동안 서울시의 무책임한 안전불감증을 그대로 드러내는 일”이라고 지적했다. 이어 오 후보를 향해 “이 부실 공사, 부실시공 사태를 언제 처음 보고 받았나 그리고 어떤 조치를 취했나”라면서 “이 보고가 왜 다섯 달 반이 지난 다음에야 국토교통부에 보고가 됐나”라고 따졌다.국토부와 서울시에 따르면 해당 구간 지하 5층 GTX 승강장부 200m 구간에서 철근 누락이 발생했다. 서울시는 지난해 11월 현대건설로부터 이를 보고받은 뒤 지난 3월 현대건설이 제출한 기둥 보강 시공계획서를 검토하고 지난달 24일, 29일 국가철도공단과 국토부에 각각 보고했다. 이에 국토부는 지난 15일 서울시와 철도공단에 대한 감사에 착수했다.정 후보 측 이인영 상임선대위원장은 국회 기자간담회에서 “만일 오 후보의 묵인 또는 방조 하에서 이런 (보고) 지체 과정이 일어난 것이라면 중대 사태”라면서 “안전 불감, 안전 둔감 오 후보에게서 서울의 미래는 눈을 씻고도 찾아볼 수 없기 때문”이라고 목소리를 높였다. 그간 폭행 전과를 고리로 한 네거티브 공세에 시달렸던 정 후보 캠프가 안전 문제를 계기로 ﻿역공에 나섰다는 분석도 나온다.반면 오 후보는 “건설사의 단순 실수를 정치 쟁점화하는 정 후보 캠프가 쫓기는 모양”이라고 맞받았다. 오 후보는 이날 서울 종로구 관철동 대왕빌딩 선거캠프에서 기자들과 만나 “이는 정말 순수한 현대건설 쪽의 과실”이라며 “현대건설이 도면을 해석하는 데 오류가 있었다고 2ꏾ3개월 전 스스로 인정했는데, 그 경위는 좀 더 조사를 해봐야 한다”고 밝혔다.이어 “현대건설이 전문가들과 논의해 내놓은 보완책은 오히려 더 강도가 보강되는, 안전도가 상승하는 보완책”이라며 “안전에 문제가 될 것은 없다고 판단된다”고 덧붙였다. 오 후보 캠프도 논평을 통해 “정 후보가 괴담 수준의 허위 음해에 나서고 있다”며 “서울시의 안전관리 체계 안에서 시공사의 오류가 발견되고 안전상 문제를 사전에 차단한 사례”라고 반박했다.