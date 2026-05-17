실시간 위치 공유에 챗봇까지…오영준 대구 중구청장 후보 ‘스마트 선거’ 눈길

세줄 요약 오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보가 공식 플랫폼 ‘오영준 닷컴’에 실시간 위치 공유 서비스와 AI 챗봇을 도입해 선거운동 전 과정을 공개했다. 사진, 영상, 공약, 일정도 함께 제공하며 주민 댓글 소통 기능까지 갖춰 스마트 선거를 내세웠다. 실시간 위치 공개로 선거운동 전 과정 노출

AI 챗봇과 영상·공약 제공하는 공식 플랫폼

주민 댓글 소통으로 민원·제안 수렴 강화

이미지 확대 오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보의 공식 플랫폼 오영준 닷컴. 오영준 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보의 공식 플랫폼 오영준 닷컴. 오영준 선거사무소 제공

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오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보는 공식 플랫폼 ‘오영준 닷컴’에 후보 실시간 위치를 공개하는 ‘실시간 오영준’ 서비스를 새롭게 선보인다고 17일 밝혔다.실시간 오영준은 후보의 스마트 기기와 연동돼 위치가 자동 반영되는 방식이다. 유권자는 별도의 안내 없이도 후보가 어디에서 어떤 활동을 하고 있는지 상세한 위치를 확인할 수 있다는 장점이 있다. 후보의 공식 일정에 국한하지 않고 선거운동 전 과정을 시민에게 그대로 노출시키는 데 초점을 맞췄다는 게 오 후보 측의 설명이다.오영준 닷컴에서는 후보의 활동 사진과 유튜브 영상을 볼 수 있다. 후보 소개와 공약, 정책, 일정 등 실시간으로 축적되는 데이터를 기반으로 답변하는 인공지능(AI) 챗봇 ‘무엇이든 물어보세요’도 활용할 수 있다.이 밖에도 후보가 직접 댓글을 통해 주민들과 소통하는 ‘중구민의 소리’ 등의 기능도 갖췄다. 실제로 게시판에는 지역 민원과 생활 불편, 공약 제안 등이 잇따르는 것으로 알려졌다.오 후보는 “유권자 눈높이가 높아지는 속도, 기술이 발전하는 속도를 따라잡지 못하는 정치와 행정은 결국 유권자들에게 외면받고 효용을 다하지 못할 것”이라며 “최근 언론을 통해 ‘전국적으로도 가장 AI를 잘 활용하는 후보’로 소개된 만큼 더욱 사명감을 가지고, 중구가 대구의 중심으로 바로 설 수 있도록 사력을 다하겠다”고 말했다.