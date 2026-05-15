오세현 아산시장 후보 등록 “스포츠·공연 복합형 돔구장 유치”

세줄 요약 오세현 더불어민주당 아산시장 후보가 선관위에 등록했다. 그는 50만 자족도시 완성과 시민 행복을 강조하며, 아산페이 1조원 발행, 1조원 규모 AI 자율주행차 실증단지 조성, 5만석 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 3대 공약으로 제시했다. 오세현 아산시장 후보 선관위 등록

50만 자족도시 완성·시민 행복 강조

아산페이·AI 실증단지·돔구장 공약

이미지 확대 오세현 민주당 아산시장 후보가 14일 아산시선관위에서 후보 등록을 하고 있다. 오 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 오세현 민주당 아산시장 후보가 14일 아산시선관위에서 후보 등록을 하고 있다. 오 후보 캠프 제공

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오세현 더불어민주당 아산시장 후보가 14일 아산시선거관리위원회에 아산시장 후보로 등록했다.오 후보는 “지난 1년은 대한민국에는 이재명, 아산시에는 오세현이 답이라는 것을 증명한 시간”이라며 “50만 자족도시를 완성해 시민이 행복한 아산을 만들겠다”고 포부를 밝혔다.이어 “지속적인 성장을 기반으로, 그 열매가 아산시민의 행복으로 이어질 수 있도록 하겠다. 화려한 말보다 묵묵한 행동으로 시민의 어려움을 살피는 이웃이 되겠다”고 강조했다.그는 이번 선거 3대 핵심 공약으로 △임기 내 아산페이 1조원 발행 △1조원 규모 AI 자율주행차 실증단지 조성 △5만석 규모 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치 추진 등을 제시했다.