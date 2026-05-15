오세현 아산시장 후보 등록 “스포츠·공연 복합형 돔구장 유치”

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오세현 아산시장 후보 등록 “스포츠·공연 복합형 돔구장 유치”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-05-15 09:19
수정 2026-05-15 09:19
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세줄 요약
  • 오세현 아산시장 후보 선관위 등록
  • 50만 자족도시 완성·시민 행복 강조
  • 아산페이·AI 실증단지·돔구장 공약
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오세현 민주당 아산시장 후보가 14일 아산시선관위에서 후보 등록을 하고 있다. 오 후보 캠프 제공
오세현 민주당 아산시장 후보가 14일 아산시선관위에서 후보 등록을 하고 있다. 오 후보 캠프 제공


오세현 더불어민주당 아산시장 후보가 14일 아산시선거관리위원회에 아산시장 후보로 등록했다.

오 후보는 “지난 1년은 대한민국에는 이재명, 아산시에는 오세현이 답이라는 것을 증명한 시간”이라며 “50만 자족도시를 완성해 시민이 행복한 아산을 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 “지속적인 성장을 기반으로, 그 열매가 아산시민의 행복으로 이어질 수 있도록 하겠다. 화려한 말보다 묵묵한 행동으로 시민의 어려움을 살피는 이웃이 되겠다”고 강조했다.

그는 이번 선거 3대 핵심 공약으로 △임기 내 아산페이 1조원 발행 △1조원 규모 AI 자율주행차 실증단지 조성 △5만석 규모 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치 추진 등을 제시했다.

아산 이종익 기자
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