정원오 “폭행 거짓 해명 의혹, 허위·조작” 오세훈 “예스맨은 시민 고통 해결 못 해”

여야 서울시장 선거 난타전

이미지 확대 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 신문방송편집인협회 포럼에 참석해 각각 발언하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 14일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 신문방송편집인협회 포럼에 참석해 각각 발언하고 있다.

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세줄 요약 정원오 서울시장 후보는 국민의힘의 폭행 전과 관련 거짓 해명 의혹 제기를 허위·조작이라며 법의 심판을 언급했다. 민주당은 이를 흑색선전으로 규정했고, 오세훈 후보는 예스맨 서울시장으로는 시민 고통을 해결할 수 없다며 보수 결집에 나섰다. 정원오, 폭행 전과 공세를 허위·조작이라 반박

민주당, 국민의힘 흑색선전 규정하며 역공

오세훈, 예스맨 비판하며 보수 결집 호소

2026-05-15 6면

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더불어민주당이 14일 정원오 서울시장 후보의 과거 폭행 전과를 둘러싼 국민의힘의 공세를 ‘흑색선전’이라고 규정하고 반격을 펼쳤다. 오세훈 국민의힘 후보는 “부동산 지옥을 끝낼 힘을 모아달라”며 보수 결집에 나섰다.정 후보는 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국신문방송편집인협회 포럼에 참석해 국민의힘의 ‘거짓 해명’ 의혹 제기에 “허위이고 조작”이라며 “조작해서 얻고자 하는 것이 무엇인지는 알겠으나, 아마 돌아가는 것은 법의 심판일 것”이라고 말했다.정 후보는 과거 폭행 사건과 관련해 ‘5·18 논쟁은 없었다’는 당시 피해자의 육성이 담긴 녹취를 주진우 국민의힘 의원이 공개한 데 대해선 “명백히 (판결문에) 나와 있는데, 그런 부분을 주장한다면 저도 거기에 대해 대응을 하겠다”라고 말했다. 해당 피해자가 ‘사과받은 적이 없었다’고 주장한 데 대해서도 “마음속으로 사과에 대한 기억이 없으시다면 지금 제 심정으로는 다시 사과드린다”고 했다.당 지도부도 국민의힘의 흑색선전이 과하다며 비판 대열에 동참했다. 한병도 원내대표는 “온통 비방과 음해, 흑색선전과 중상모략뿐”이라고 비판했고, 강준현 수석대변인은 “흑색선전이 너무 과한 것 같다. 페어플레이했으면 좋겠다”고 지적했다.반면 오 후보는 이날 서울시청 앞에서 대국민 호소 기자회견을 열고 정 후보에 대해 “대통령의 뒤에서 숨어서 권력에 맹종하는 ‘예스맨 서울시장’으로는 결코 서울 시민의 고통을 해결할 수 없다”고 비판했다.이어 “이번 서울시장 선거는 부동산 지옥이냐 탈출이냐, 거대 권력의 오만한 폭주를 놔둘 것이냐 국민 앞에 겸손한 정권을 만들 것이냐의 갈림길”이라고 했다.오 후보는 이날 종로구 대왕빌딩의 선거캠프에서 유승민 전 국민의힘 의원을 접견했다. 유 전 의원은 “오 후보가 서울을 지키는 것이 시민과 우리 당, 보수의 미래를 위해 정말 중요하다”며 지지의 뜻을 표했다. 오 후보는 유 전 의원의 지원에 “천군만마 이상의 의미”라고 화답했다.