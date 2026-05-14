장기수 천안시장 후보 등록…“골목 경제 살리겠다 500억+α”

세줄 요약 장기수 더불어민주당 천안시장 후보가 후보 등록 직후 기자회견을 열고, 침체된 민생경제를 살리기 위해 500억원 이상 규모의 민생추경을 추진하겠다고 밝혔다. 지역화폐 발행 지원과 소상공인·자영업자 지원, 생활민원 해소를 우선 반영하겠다고 했다. 후보 등록 뒤 첫 일정으로 민생추경 추진 발표

500억원 이상 규모로 지역경제 회복 강조

지역화폐·소상공인 지원 예산 우선 편성

이미지 확대 장기수 민주당 천안시장 후보가 14일 후보 등록을 하고 있다. 장 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 장기수 민주당 천안시장 후보가 14일 후보 등록을 하고 있다. 장 후보 캠프 제공

이미지 확대 장기수 민주당 천안시장 후보가 기자회견을 하고 있다. 장 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 장기수 민주당 천안시장 후보가 기자회견을 하고 있다. 장 후보 캠프 제공

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장기수 더불어민주당 천안시장 후보가 14일 제9회 전국동시지방선거 후보 등록을 마쳤다.장 후보는 후보 등록 첫 공식 일정으로 천안시청에서 기자회견을 열고 “침체된 민생경제 회복을 위해 500억원 이상의 민생 추경을 추진하겠다”고 포부를 밝혔다.그는 “반도체를 중심으로 한 대기업들은 호황을 누리고 있지만, 그 온기가 지역 골목 경제까지 이어지지 못하고 있다”며 “소상공인과 자영업자들은 고물가와 소비 위축 속에서 더 큰 어려움을 겪고 있다”고 설명했다.이어 “후보 등록 이후 가장 먼저 시민에게 말씀드리고 싶었던 것도 결국 민생 문제였다”며 “지금 필요한 것은 시민이 체감할 수 있는 빠른 민생 대응”이라고 강조했다.그러면서 “재정은 시민의 삶을 지키는 가장 현실적인 정책 수단인 만큼, 위기일수록 적극적으로 움직여야 한다”며 “민생 회복을 시정의 최우선 과제로 삼겠다”고 덧붙였다.장 후보의 구상은 당선 시 취임 즉시 최소 500억원+α 규모의 민생추경안을 편성해 시민들이 빠르게 체감하게 할 수 있도록 하겠다는 것이다.그는 “500억원 중 지역화폐 발행 지원 100억원, 소상공인·자영업자 지원 및 시민 불편 해소와 생활민원 해결을 위한 민생예산으로 편성하겠다”며 “시민들과 직접 소통하며 확인한 생활밀착형 민원과 긴급 현안을 우선 반영해 시민들이 바로 변화를 체감하도록 하겠다”고 말했다.