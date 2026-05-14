박찬우 국힘 천안시장 후보 등록…“천안의 새 미래 열 것”

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박찬우 국힘 천안시장 후보 등록…“천안의 새 미래 열 것”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-05-14 13:54
수정 2026-05-14 13:54
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  • 천안시장 후보 등록 마침
  • 70만 시민 변화 염원 강조
  • 메가시티·교통·문화 공약 제시
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박찬우 국민의힘 천안시장 후보. 서울신문DB
박찬우 국민의힘 천안시장 후보. 서울신문DB


박찬우 ​국민의힘 천안시장 후보가 14일 제9회 전국동시지방선거 천안시장 후보 등록을 마쳤다.

박 후보는 “오늘의 후보 등록은 천안의 새로운 변화를 바라는 70만 시민들의 염원을 받드는 약속”이라며 “공직과 정계에서 검증받은 정책전문가로서 천안을 충청권 메가시티의 중심도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.

그는 그동안 행정안전부 차관, 대전광역시 행정부시장과 국회의원 등을 거치며 쌓아온 풍부한 국정 경험과 중앙 네트워크를 강조하며, 천안 발전을 이끌 적임자임을 내세웠다.

박 후보는 이번 선거에서 주요 공약으로 △충청권 메가시티 천안 △철도 교통 중심 도심공간 혁신과 균형발전 △일상 속 문화·체육 누리는 창조문화체육도시 등을 제시했다.

천안 이종익 기자
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