전은수, 보궐선거 ‘아산을’ 후보 등록… “더 낮게, 더 겸손하게”

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전은수, 보궐선거 ‘아산을’ 후보 등록… “더 낮게, 더 겸손하게”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-05-14 11:02
수정 2026-05-14 11:02
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세줄 요약
  • 아산을 보궐선거 후보 등록 완료
  • 낮은 자세로 시민 의견 청취 강조
  • 창업도시·쇼핑몰·소아응급 공약 제시
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전은수 민주당 아산을 국회의원 보궐선거 후보가 14일 아산시선관위에서 후보 등록을 하고 있다. 전 후보 캠프 제공
전은수 민주당 아산을 국회의원 보궐선거 후보가 14일 아산시선관위에서 후보 등록을 하고 있다. 전 후보 캠프 제공


전은수 더불어민주당 아산을 국회의원 보궐선거 후보가 14일 아산시선거관리위원회에서 후보 등록을 마쳤다.

전 후보는 “공식 후보로서 첫발을 내딛는 이 순간, 무거운 책임감과 벅찬 감사함이 교차한다”며 “시민들이 보내준 따뜻한 환대를 마주하며, 정치인이 짊어져야 할 책무가 얼마나 무거운지 매일 가슴 깊이 새기고 있다”고 밝혔다.

이어 “변함없이 가장 낮은 자세로 부지런히 발품을 팔며 더 많은 시민을 만나 뵙고 한 분 한 분의 쓴소리와 고충에 정성을 다해 귀 기울이겠다”고 강조했다.

그는 3대 핵심 공약으로 △이재명 정부의 국가 균형 발전 철학을 담은 ‘정부 선정 10대 창업도시’ 도약 및 생태계 구축 △‘대형 복합 문화 쇼핑몰’ 유치 △‘24시간 365일 소아응급진료센터’ 등을 제시했다.

아산 이종익 기자
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