전은수, 보궐선거 ‘아산을’ 후보 등록… “더 낮게, 더 겸손하게”

세줄 요약 전은수 더불어민주당 아산을 국회의원 보궐선거 후보가 아산시선관위에서 후보 등록을 마쳤다. 그는 무거운 책임감을 언급하며 더 낮고 겸손한 자세로 시민을 만나고, 쓴소리와 고충에 귀 기울이겠다고 밝혔다. 핵심 공약으로는 창업도시 도약, 대형 복합 문화 쇼핑몰 유치, 24시간 소아응급진료센터 설치를 제시했다. 아산을 보궐선거 후보 등록 완료

낮은 자세로 시민 의견 청취 강조

창업도시·쇼핑몰·소아응급 공약 제시

이미지 확대 전은수 민주당 아산을 국회의원 보궐선거 후보가 14일 아산시선관위에서 후보 등록을 하고 있다. 전 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 전은수 민주당 아산을 국회의원 보궐선거 후보가 14일 아산시선관위에서 후보 등록을 하고 있다. 전 후보 캠프 제공

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전은수 더불어민주당 아산을 국회의원 보궐선거 후보가 14일 아산시선거관리위원회에서 후보 등록을 마쳤다.전 후보는 “공식 후보로서 첫발을 내딛는 이 순간, 무거운 책임감과 벅찬 감사함이 교차한다”며 “시민들이 보내준 따뜻한 환대를 마주하며, 정치인이 짊어져야 할 책무가 얼마나 무거운지 매일 가슴 깊이 새기고 있다”고 밝혔다.이어 “변함없이 가장 낮은 자세로 부지런히 발품을 팔며 더 많은 시민을 만나 뵙고 한 분 한 분의 쓴소리와 고충에 정성을 다해 귀 기울이겠다”고 강조했다.그는 3대 핵심 공약으로 △이재명 정부의 국가 균형 발전 철학을 담은 ‘정부 선정 10대 창업도시’ 도약 및 생태계 구축 △‘대형 복합 문화 쇼핑몰’ 유치 △‘24시간 365일 소아응급진료센터’ 등을 제시했다.