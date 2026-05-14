민형배, 전남광주특별시장 후보 등록…본선 레이스 ‘시동’

초광역 단일 선거구 첫 선거…시민 삶 바꿀 정책 대결

민 후보 “쾌적·안전·편리한 통합특별시 만들 것”다짐

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 14일 광주시 선관위에서 6·3지방선거 후보 등록을 마치고 본선 체제에 돌입했다. 민형배 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 14일 광주시 선관위에서 6·3지방선거 후보 등록을 마치고 본선 체제에 돌입했다. 민형배 선거사무소 제공

세줄 요약 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 광주광역시선관위에 후보 등록을 마치고 6·3 지방선거 본선 경쟁에 들어갔다. 그는 첫 통합시장 선거의 역사성을 강조하며 지역 주도 성장과 청년이 머무는 도시, 세계와 경쟁하는 광주·전남 비전을 제시했다. 민형배, 전남광주통합특별시장 후보 등록 완료

첫 통합시장 선거, 지역 주도 성장 비전 제시

청년 정착·세계 경쟁 도시 구상 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 공식 후보 등록을 마치고 6·3 지방선거 본선 체제에 돌입했다.민 후보는 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 첫날인 14일 오전 광주광역시선관위에서 후보 등록 서류를 제출했다고 밝혔다.민 후보는 이후 기자들과 만나 “이번 선거는 전남광주통합특별시 출범 이후 처음 치러지는 역사적 선거”라며 “지난 80년 동안 광주와 전남 시민들이 감내해 온 서러운 역사를 넘어, 이재명 정부가 추진하는 ‘5극 3특 체제’의 지역 주도 성장을 전남광주에서 앞장서 실현하겠다”고 말했다.이어 “새롭게 출범하는 전남광주통합특별시를 쾌적하고, 안전하고 편리한 도시로 만들겠다”며 “청년들이 떠나지 않고 이곳에서 자라고 배우고 일하며 가정을 꾸릴 수 있는 도시, 서울을 넘어 세계와 경쟁하는 당당한 도시로 출발할 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 강조했다.이번 지방선거는 지난 3월 국회에서 ‘전남광주통합특별시 설치 특별법’ 통과 이후 처음 치러지는 선거다.지역 정치권에서는 이번 선거가 사상 초유의 ‘초광역 단일 선거구’로 치러지는 만큼, 통합 시·도민의 삶을 실질적으로 바꿀 수 있는 정책 대결이 승패를 가를 것으로 분석하고 있다.320만 시·도민 표심이 하나의 선거구로 묶이면서 초대 통합시장이 누가 되느냐에 따라 향후 대한민국 균형발전 모델의 성패가 갈릴 것으로 전망된다.민 후보 캠프 관계자는 “후보 등록은 본선 승리를 향한 공식 출발점”이라며 “남은 기간 전남광주 대전환의 비전을 더 선명하게 제시하고, 시민 속으로 더 깊이 들어가는 선거운동을 펼치겠다”고 말했다.한편, 이번 후보 등록은 6·3 지방선거를 20일 앞두고 경선 이후 선거운동 체계를 본선 중심으로 전환하는 절차다. 후보로 등록하면 오는 21일부터 선거일 전날인 6월 2일까지 공식 선거운동을 할 수 있다.