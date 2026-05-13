좁혀지는 격차… 뜨거워진 서울

여론조사 정원오 46%·오세훈 38%

한달 전 두 자릿수 격차 →8%P 차로

정 “처음부터 박빙… 매순간 최선”

오 “정원오 과대포장 걷혀가는 중”

이미지 확대 “6·3 지방선거 투표하세요” 서울시선거관리위원회 관계자들이 13일 서울 중구 한국프레스센터 앞 서울마당에 설치된 6·3지방선거 투표 참여 홍보 조형물 앞에서 투표 참여를 독려하는 캠페인을 벌이고 있다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 “6·3 지방선거 투표하세요” 서울시선거관리위원회 관계자들이 13일 서울 중구 한국프레스센터 앞 서울마당에 설치된 6·3지방선거 투표 참여 홍보 조형물 앞에서 투표 참여를 독려하는 캠페인을 벌이고 있다.

도준석 전문기자

세줄 요약 서울시장 여론조사에서 정원오 후보가 오세훈 후보를 8%포인트 차로 앞서며 격차가 한 자릿수로 좁혀졌다. 양측은 박빙 승부를 강조하며 추격과 수성 의지를 드러냈고, 재산세 감면과 소상공인 지원 공약도 내놨다. 서울시장 여론조사, 후보 격차 한 자릿수로 축소

정원오 46%, 오세훈 38%로 박빙 구도 재형성

재산세 감면·소상공인 지원 공약 경쟁 격화

2026-05-14 8면

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여야 서울시장 후보간 지지율 격차가 한 자릿수로 좁혀졌다는 여론조사 결과가 13일 나오면서 서울시장 선거가 더 뜨거워지고 있다. 정원오 더불어민주당 후보는 “처음부터 박빙 선거였다”며 긴장감을 늦추지 않았고, 오세훈 국민의힘 후보는 “(정 후보) 과대포장이 조금씩 걷혀가고 있다”며 추격 의지를 보였다.이날 공개된 뉴스1·한국갤럽 조사(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 보면 정 후보(46%)는 오 후보(38%)를 8% 포인트 차로 앞섰다. 김정철 개혁신당·권영국 정의당·유지혜 여성의당 후보는 각각 1%로 집계됐다.한 달 전만 해도 정 후보가 두 자릿 수 격차로 오 후보를 따돌리는 등 우세한 양상을 띄었으나 6·3 지방선거 후보 등록일(14~15일)을 앞두고 한 자릿 수로 좁혀진 여론조사 결과가 나오면서 양측간 신경전도 가열되고 있다.정 후보는 이날 기자들과 만나 “처음부터 서울 선거는 박빙이기 때문에 매 순간 최선을 다해 절실하게 선거에 임하고 있다”고 했다. 반면 오 후보는 SBS 라디오에서 “이 추세대로만 가면 해볼 만하다. (정 후보의) 과대포장이 조금씩 걷혀가면서 민낯이 드러났다”고 말했다.양 후보는 이날도 정책 대결을 펼쳤다. 정 후보는 기자회견을 열고 소득이 없는 1주택자의 재산세를 한시 감면한다는 내용의 공약을 발표했다. 오 후보는 소상공인 대상 융자를 3조원으로 확대하고, 실부담금리를 0.2% 포인트 낮추는 내용의 소상공인 종합지원 공약을 발표했다.이런 가운데 오 후보 측 김재섭 국민의힘 의원은 정 후보의 31년 전 폭행 사건과 관련해 양천구의회 회의록을 공개하며 “정 후보가 술을 마신 뒤 카페 주인에게 여종업원과 외박을 요구했다”고 주장했다. 정 후보 측은 사건 경위 등이 담긴 판결문과 기사를 근거로 “서로 정파가 다른 관계로 언성이 높아지면서 다툼이 된 사건”이라며 “김 의원의 발언은 일방적인 주장”이라고 즉각 반박했다.