장기수 민주당 천안시장 후보, 기본소득당 정책협약

세줄 요약 장기수 더불어민주당 천안시장 후보와 용혜인 기본소득당 대표가 천안시청에서 정책 협약을 맺었다. 협약에는 산업혁신투자기금 설치, 주민 배당제 도입, 공영주차장 태양광 의무화, 농촌 기본소득 시범사업 확대, 사회연대경제특구 지정 추진이 담겼다. 천안시장 후보-기본소득당 정책 협약 체결

산업혁신투자기금·주민배당제 등 포함

기본소득·기본사회 실현 의지 표명

이미지 확대 장기수 더불어민주당 천안시장 후보와 용혜인 기본소득당 대표. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 장기수 더불어민주당 천안시장 후보와 용혜인 기본소득당 대표. 이종익 기자

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장기수 더불어민주당 천안시장 후보와 용혜인 기본소득당 대표가 13일 충남 천안시청에서 사회연대 경제특구 지정 등을 위한 정책 협약을 체결했다.협약 주요 내용은 천안 산업혁신투자기금 설치 및 주민 배당제 도입, 공영주차장 태양광 설치 의무화, 농촌 기본소득 시범사업 확대, 사회연대경제 특구 지정 추진 등을 담고 있다.용 대표는 “장기수 후보가 천안시장에 당선돼 기본소득 정책을 천안에서 실현해 다른 지방정부가 따라오는 모범 도시가 되길 바란다”고 말했다.장 후보는 “보편적 복지를 넘어 기본사회로 가는 것이 이재명 정부의 국정과제 중 하나”라며 “기본소득뿐만 아니라 기본 사회로 가기 위한 사회적 준비를 천안시가 앞서서 해보겠다는 개인적 의지를 갖고 있다”고 강조했다이어 “기본소득당과 정책 협의에 영광으로 생각하고, 기본소득을 통해 시민 모두가 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 정책을 실천하겠다”고 덧붙였다.