“양산을 부울경 중심으로”…박완수·나동연, 지역 발전 공약 제시

터널·광역철도·G버스 도입 등 인프라 구축

특목고·R＆D 단지 조성…정주 개선도

동부청사 격상·신도시 활성화도 병행

이미지 확대 국민의힘 박완수(오른쪽) 경남도지사 후보와 나동연 양산시장 후보가 13일 경남도청 프레스센터에서 양산시 발전 전략을 제시하고 있다. 2026.5.13. 박완수 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 박완수(오른쪽) 경남도지사 후보와 나동연 양산시장 후보가 13일 경남도청 프레스센터에서 양산시 발전 전략을 제시하고 있다. 2026.5.13. 박완수 후보 캠프 제공

세줄 요약 박완수 경남도지사 후보와 나동연 양산시장 후보가 양산을 부울경 광역교통망의 중심지로 만들겠다며 공동 공약을 내놨다. 동서 양산을 잇는 터널과 도로 확충, 광역철도 조기 착공을 추진하고, 복합스포츠센터와 특목고 유치, 바이오메디컬 산업벨트 조성도 약속했다. 양산을 부울경 중심 거점으로 육성 공약

동서 연결 터널·광역철도·도로망 확충 제시

산업·교육·생활 인프라 동시 강화 약속

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박완수 경남도지사 후보와 나동연 양산시장 후보가 양산의 교통망 확충과 산업·교육 인프라 강화를 축으로 한 공동 공약을 발표하며 지역 발전 비전을 제시했다.두 후보는 13일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 양산이 동서로 나뉜 생활권을 통합하고, 부산·울산·창원·김해를 잇는 광역 교통망의 중심 도시로 도약해야 한다고 강조했다. 이를 위해 광역급행버스(G버스) 도입과 주요 도로망 확충, 광역철도 조기 착공 등을 핵심 과제로 제시했다.두 후보는 우선 상북~웅상을 잇는 지방도 1028호선 터널을 건설해 동·서 양산을 최단 거리로 연결하고 매리~양산 국지도 60호선과 토교~물금 지방도 1022호선 사업도 조기 개통을 추진한다는 계획을 내놨다. 또 부산~양산(웅상)~울산 광역철도와 동남권 순환 광역철도 사업을 속도감 있게 추진해 양산을 부·울·경 광역철도망의 중심지로 만들겠다고 밝혔다.정주 여건 개선을 위한 생활 인프라 확대도 공약했다. 웅상 지역에는 50m 공인 수영장을 포함한 복합스포츠센터를 건립하고, 동면 사송 일대에는 특수목적고를 유치해 교육 여건을 강화한다는 구상이다.웅상출장소를 동부청사로 격상하고 균형발전국을 신설해 동부지역 개발을 전담하는 컨트롤타워를 구축한다는 계획도 제시했다.산업 측면에서는 양산을 중심으로 김해·창원·진주를 잇는 바이오메디컬 산업혁신벨트 조성을 지속 추진한다. 이미 천연물안전관리원이 준공된 가운데 관련 산업 생태계를 확장해 일자리 창출과 청년 유입을 이끌겠다는 구상이다. 부산대 양산캠퍼스 유휴부지는 연구개발(R＆D) 복합단지로 개발해 연구·주거·문화 기능을 결합한 혁신 공간으로 조성할 계획이다.이와 함께 증산 신도시를 활성화하고자 상업시설 공실 문제를 해소하고 문화거리 조성, 기업 유치 등을 통해 지역 경제 활력을 높이겠다고 약속했다.박완수 후보는 “양산을 경남·부산 통합특별시의 핵심 거점으로 육성해 교통과 산업, 생활 인프라가 균형 있게 발전하는 도시로 만들겠다”고 강조했다.나동연 후보도 “동서로 단절된 양산을 하나로 잇고 첨단 산업과 문화가 공존하는 도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.