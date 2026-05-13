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목동 재건축단지 대표 일동, 이기재 양천구청장 후보 지지 선언

유규상 기자
유규상 기자
입력 2026-05-13 15:40
수정 2026-05-13 15:40
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1단지와 3~9단지, 12·13단지 등 10개 단지
14개 단지 정비구역 지정 100% 완료 성과

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이기재(가운데) 국민의힘 양천구청장 후보가 12일 목동아파트 10개 재건축단지 임원 40여명과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 이날 임웜 일동은 이 후보에 대한 지지를 선언했다. 양천구 제공
이기재(가운데) 국민의힘 양천구청장 후보가 12일 목동아파트 10개 재건축단지 임원 40여명과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 이날 임웜 일동은 이 후보에 대한 지지를 선언했다.
양천구 제공


서울 양천구 목동아파트 재건축단지 임원들이 6.3 지방선거를 앞두고 이기재 국민의힘 양천구청장 후보 지지를 공식적으로 밝혔다.

13일 이기재 후보 캠프에 따르면 1단지와 3~9단지, 12·13단지 등 10개 재건축단지의 임원 40여명이 지난 12일 오후 신정3동 선거사무소를 방문해 공개 지지를 선언했다.

임원들은 “정체되어 있던 목동아파트 재건축을 서울시 최고 속도로 추진하는 데 큰 역할을 해왔다”고 전했다. 또한 지지 선언문을 통해 “목동아파트 재건축의 성공적인 완성을 위해서는 연속성과 일관성이 무엇보다 중요하다”며 “이 구청장이 재선에 성공해 흔들림 없이 사업을 추진해 나가야 한다”고 강조했다.

이 후보는 지난 4년 임기 동안 정부의 안전진단 기준 완화를 기존 단지에도 소급 적용할 수 있도록 이끌어내며 재건축 추진 속도를 약 2년 앞당겼다. 이를 통해 목동아파트 1~14단지 전체의 정비구역 지정을 완료했다.

캠프 측은 “일시적 정치적 메시지가 아닌 ‘그동안 함께 일해보니 믿을 수 있었다’는 마음의 메아리로 읽힌다”며 “각 단지와 주민들의 미래를 바라본 책임 있는 선택”이라고 설명했다.

이 후보는 이에 화답하며 “목동아파트의 재건축·재개발 신속 추진뿐 아니라 목동선 재설계 추진, 신정차량기지 이전, 목동운동장 일대 개발 등 굵직한 숙원 과제가 해결되어야 양천구가 멋진 매력 도시로 거듭날 수 있다”고 답했다.

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한편 목동 14개 단지는 재건축 이후 기존 2만 6629가구에서 4만 4470가구로 확대된다. 새롭게 공급되는 세대만 1만 7841가구에 달한다.
유규상 기자
세줄 요약
  • 목동 재건축단지 임원들, 이기재 후보 지지 선언
  • 재건축 속도·연속성 강조하며 재선 필요성 부각
  • 안전진단 완화 소급 적용으로 사업 속도 앞당김
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