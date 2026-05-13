하정우 “나도 ‘오빠’ 하기 싫었어…정청래가 시킨 것”

이미지 확대 구포시장 상인과 만나는 정청래·하정우 정청래 더불어민주당 대표와 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 3일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 인사를 나누고 있다. 2026.5.3 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 구포시장 상인과 만나는 정청래·하정우 정청래 더불어민주당 대표와 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 3일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 인사를 나누고 있다. 2026.5.3 뉴스1

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부산 북구갑 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 이른바 ‘오빠 논란’과 관련해 “정청래 대표가 옆에서 ‘오빠’를 시켰다”라는 취지로 해명했다.지난 9일 유튜브 채널 ‘종이의 TV’에는 하 후보가 유세 현장에서 시민과 대화하는 영상이 올라왔다.영상에서 한 시민이 “오빠 (논란) 그거 어떻게 된 거냐”고 묻자, 하 후보는 “이게 히스토리가 있다”며 “갑자기 정청래 대표가 옆에 와서 ‘오빠’를 시키는 거다”라고 당시 상황을 설명했다.이어 “저도 하기 싫었는데 애가 ‘오빠’라고 따라 하길래 저도 ‘오빠?’ 이랬다가 그렇게 된 것”이라고 말했다.또 시민이 “그래도 사과 비슷하게 했으니까”라고 하자, 하 후보는 “그럼 사과해야죠”라며 “원래는 대표가 아니면 복잡하지 않았다. ‘아이, 무슨 오빠입니까. 삼촌이지’라고 해야 하는데 대표 아닙니까. 그래서 그렇게 됐다”고 부연했다.이 과정에서 시민이 “(정청래) 괜히 내려와서”라고 말하자, 하 후보는 “아 (정청래) 그냥 오지 말라고. 그냥”이라고 답하기도 했다.앞서 정청래 대표는 지난 3일 부산 구포시장 유세 현장에서 한 여자 초등학생에게 “여기 정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 말했고, 이를 두고 야당은 “부적절한 발언”, “아동 대상 정치 이벤트”라고 비판했다. 일부에서는 “일종의 아동학대”라는 주장까지 나왔다.논란이 커지자 정 대표와 하 후보는 다음 날인 4일 해당 아동과 부모에게 사과했다.하 후보는 이후 논란을 의식한 듯 지난 11일 자신의 페이스북에 선거사무소 개소식에서 한 초등학생에게 받은 편지를 공개했다. 해당 편지에서 학생이 자신을 ‘형’이라고 표현하자, 하 후보는 “형 아니고 삼촌이란다”라는 문구를 덧붙였다.