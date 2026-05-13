하정우 “나도 ‘오빠’ 하기 싫었어…정청래가 시킨 것”

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구포시장 상인과 만나는 정청래·하정우
정청래 더불어민주당 대표와 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 3일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 인사를 나누고 있다. 2026.5.3 뉴스1
부산 북구갑 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 이른바 ‘오빠 논란’과 관련해 “정청래 대표가 옆에서 ‘오빠’를 시켰다”라는 취지로 해명했다.
지난 9일 유튜브 채널 ‘종이의 TV’에는 하 후보가 유세 현장에서 시민과 대화하는 영상이 올라왔다.
영상에서 한 시민이 “오빠 (논란) 그거 어떻게 된 거냐”고 묻자, 하 후보는 “이게 히스토리가 있다”며 “갑자기 정청래 대표가 옆에 와서 ‘오빠’를 시키는 거다”라고 당시 상황을 설명했다.
이어 “저도 하기 싫었는데 애가 ‘오빠’라고 따라 하길래 저도 ‘오빠?’ 이랬다가 그렇게 된 것”이라고 말했다.
또 시민이 “그래도 사과 비슷하게 했으니까”라고 하자, 하 후보는 “그럼 사과해야죠”라며 “원래는 대표가 아니면 복잡하지 않았다. ‘아이, 무슨 오빠입니까. 삼촌이지’라고 해야 하는데 대표 아닙니까. 그래서 그렇게 됐다”고 부연했다.
이 과정에서 시민이 “(정청래) 괜히 내려와서”라고 말하자, 하 후보는 “아 (정청래) 그냥 오지 말라고. 그냥”이라고 답하기도 했다.
앞서 정청래 대표는 지난 3일 부산 구포시장 유세 현장에서 한 여자 초등학생에게 “여기 정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 말했고, 이를 두고 야당은 “부적절한 발언”, “아동 대상 정치 이벤트”라고 비판했다. 일부에서는 “일종의 아동학대”라는 주장까지 나왔다.
논란이 커지자 정 대표와 하 후보는 다음 날인 4일 해당 아동과 부모에게 사과했다.
하 후보는 이후 논란을 의식한 듯 지난 11일 자신의 페이스북에 선거사무소 개소식에서 한 초등학생에게 받은 편지를 공개했다. 해당 편지에서 학생이 자신을 ‘형’이라고 표현하자, 하 후보는 “형 아니고 삼촌이란다”라는 문구를 덧붙였다.
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