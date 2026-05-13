‘무소속’ 김관영 돌풍에 비상 걸린 與

‘전북 무소속 지원 엄단’ 내부 단속

일각선 “행사 강진 개최도 견제 일환”

호남 무소속 당선 땐 정청래에 타격

이미지 확대 정청래(앞줄 가운데) 더불어민주당 대표가 12일 전남 강진군 강진제2실내체육관에서 열린 전남·광주·전북 공천자대회에서 민형배(왼쪽) 전남광주통합특별시장 후보, 이원택 전북지사 후보의 손을 들어 올리고 있다﻿. ﻿

강진 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(앞줄 가운데) 더불어민주당 대표가 12일 전남 강진군 강진제2실내체육관에서 열린 전남·광주·전북 공천자대회에서 민형배(왼쪽) 전남광주통합특별시장 후보, 이원택 전북지사 후보의 손을 들어 올리고 있다﻿. ﻿

강진 연합뉴스

세줄 요약 6·3 지방선거를 앞두고 무소속 김관영 전북지사 출마가 민주당의 호남 전략에 변수가 됐다. 정청래 대표는 공천자대회에서 무소속 후보를 겨냥한 발언으로 내부 결속에 나섰고, 당은 선거운동 지원 차단 공문까지 내려보냈다. 무소속 김관영 출마로 민주당 호남 전략 비상

정청래, 강진 공천자대회서 내부 결속 강조

당 지도부, 무소속 지지 차단 공문과 지원전

2026-05-13 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거에서 ‘텃밭’ 호남 승리를 당연시했던 더불어민주당이 무소속 김관영 전북지사 출마에 비상이 걸렸다. 당 지도부는 김 지사 출마를 계기로 전북권을 중심으로 한 무소속 후보 지지 움직임을 차단하며 내부 단속에 나섰다.정청래 민주당 대표는 이날 전남 강진에서 전남·광주·전북 공천자대회를 열고 “에베레스트산이 제일 높은 이유는 히말라야산맥 위에 얹혀 있기 때문”이라며 “에베레스트산 높은 부분만 딱 잘라서 뉴질랜드에 갖다 놓으면 매우 낮은 산이 된다”고 밝혔다.정 대표의 발언은 무소속 후보로 출마한 김 지사를 겨냥한 것으로 해석된다. 특히 정 대표는 김 지사의 긴급 제명과 안호영 민주당 경선 후보의 단식 농성 등 공천 잡음이 컸던 이원택 민주당 전북지사 후보를 “자랑스러운 민주당 후보”, “우리가 꼭 당선시켜야 할 후보”라고 치켜세웠다.지역 정가에선 통상 광주에서 열렸던 광역권 통합 행사를 강진에서 개최한 이유도 무소속으로 출마하는 강진원 강진군수를 견제하려는 의도란 해석이 나왔다. 민주당 한 관계자는 “무소속 선전에 당 지도부가 골치가 아플 것”이라고 전했다.이날 행사장 앞에선 ‘정청래 공천 폭거’를 규탄하는 집회와 함께 상여 퍼포먼스가 펼쳐지는 등 소동도 벌어졌다.당내에선 긴급 제명 후 무소속으로 출마한 김 지사가 이 후보를 오차범위 내 앞서는 여론조사 결과까지 나오면서 경고음이 커졌다. 그간 호남에서는 무소속 후보의 당선 가능성이 최종 변수로 꼽혀왔다. 2022년 지방선거에서도 전남 7곳, 전북 3곳에서 무소속 기초단체장 후보가 당선됐다.이번 선거에서 광역단체장급 무소속 당선자가 나올 경우 연임에 도전하는 정 대표 리더십에 타격이 불가피할 것이란 전망이 나온다. 이에 조승래 사무총장은 전날 무소속 혹은 타당 후보자의 선거운동을 지원하는 행위를 엄단하겠다는 공문을 각 지역 시도당에 보냈고, 한병도 원내대표도 전날 이 후보 선거사무소를 직접 찾은 데 이어 13일 전북·새만금 사업 지원 현장간담회를 갖는 등 힘 싣기에 나섰다.