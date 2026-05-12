與 텃밭 ‘경고음’

호남 무소속 돌풍 차단 총력 기울여

진원지 강진서 ‘세 결집’ 행사 개최

정청래 “민형배·이원택 당선시켜야”

이미지 확대 정청래(앞줄 가운데) 더불어민주당 대표가 12일 전남 강진군 강진제2실내체육관에서 열린 전남·광주·전북 공천자대회에서 민형배(왼쪽) 전남광주통합특별시장 후보, 이원택 전북지사 후보의 손을 들어 올리고 있다﻿. ﻿

강진 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(앞줄 가운데) 더불어민주당 대표가 12일 전남 강진군 강진제2실내체육관에서 열린 전남·광주·전북 공천자대회에서 민형배(왼쪽) 전남광주통합특별시장 후보, 이원택 전북지사 후보의 손을 들어 올리고 있다﻿. ﻿

강진 연합뉴스

세줄 요약 민주당 지도부가 호남에서 무소속 후보들의 돌풍을 막기 위해 총력 대응에 나섰다. 강진에서 공천자대회를 열고 정청래 대표가 핵심 후보 지원을 강조했으며, 당은 무소속 지원 행위 엄단 공문도 내려 결속을 다졌다. 호남 공천자대회 강진 개최, 무소속 견제

정청래 대표 핵심 후보 지원 강조

무소속 지원 엄단 공문, 당내 결속 강화

2026-05-13 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 지도부가 ‘텃밭’ 호남에서 무소속 후보들의 기세를 꺾기 위해 총력을 기울이고 있다. 12일 전남 강진에서 전남·광주·전북 공천자대회를 연 것도 무소속 후보로 출마한 현역 군수를 견제하려는 시도로 풀이된다.정 대표는 이날 강진에서 열린 전남·광주·전북 공천자 대회에서 자신을 ‘강진 사위’라고 소개한 뒤 “민형배 전남광주통합특별시장 후보와 이원택 (전북지사) 후보는 꼭 당선시켜야 할 자랑스러운 후보”라고 치켜세웠다. 대회에는 호남권 시도당 위원장과 후보 등 1000여명이 집결했다.일각에선 통상 광주에서 열렸던 광역권 통합 행사가 강진에서 개최되면서 무소속 후보로 나선 강진원 군수가 출마하는 지역 선거 구도를 고려한 행보라는 해석도 나왔다. 민주당 한 관계자는 “무소속 선전에 당 지도부가 골치가 아플 것”이라고 전했다.실제 이날 행사장 앞에선 ‘정청래 공천 폭거’를 규탄하는 집회와 함께 상여 퍼포먼스가 펼쳐지는 등 소동도 벌어졌다.당에서 제명돼 무소속으로 출마한 김관영 전북지사가 이 후보와 오차범위 내에 있다는 여론조사 결과가 나오면서 민주당은 비상이 걸린 상태다.강준현 수석대변인은 KBS 라디오에서 “무소속 출마는 조금 아쉽게 생각하고, 우리 당원이 무소속 후보를 돕는 것은 배제하는 것이 당의 원칙”이라고 말했다.그간 호남에서는 무소속 후보의 당선 가능성이 최종 변수로 꼽혀왔다. 2022년 지방선거에서는 전남 7곳, 전북 3곳에서 무소속 기초단체장 후보가 당선됐다.이번 선거에서 광역단체장급 무소속 당선자가 나올 경우 연임에 도전하는 정 대표 리더십에 타격이 불가피할 것이란 전망이 나온다.이에 조승래 사무총장은 전날 무소속 혹은 타당 후보자의 선거운동을 지원하는 행위를 엄단하겠다는 공문을 각 지역 시도당에 보냈고, 한병도 원내대표도 전날 이원택 후보 선거사무소를 직접 찾는 등 힘 싣기에 나섰다.