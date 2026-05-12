野 텃밭 ‘총집결’

경북도당 선대위 발대식 화력 집중
대구·부울경 이어 ‘보수 벨트’ 굳히기
장동혁 “경북 표심, 나라 뒤덮을 것”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
장동혁(앞줄 가운데) 국민의힘 대표가 같은날 대구 수성구 국민의힘 당사에서 열린 경북도당 선거대책위 발대식에서 추경호(왼쪽 두 번째) 대구시장 후보, 이철우 경북지사 후보와 손을 들고 있는 모습.
대구 뉴스1
대구 뉴스1
국민의힘 지도부가 12일 경북도당 선거대책위원회 발대식에 총집결해 6·3 지방선거를 앞둔 영남권 표심 굳히기에 화력을 집중했다. 대구와 부산·울산·경남에 이어 경북까지 ‘보수 결집 벨트’ 형성을 노리며 영남권 공략에 지도부가 모두 나선 것이다.
장동혁 대표는 이날 오후 대구 수성구 경북도당에서 열린 선대위 발대식에서 “표는 경북을 넘어가지 못하지만 경북에서 모인 표심은 돌풍, 태풍이 돼 대한민국을 뒤덮을 것”이라며 ‘경북의 바람’을 강조했다. 이어 여권의 ‘공소취소·법왜곡죄·4심제’ 등을 일일이 언급하며 “이재명(대통령) 때문에 나라가 이지경이 됐다. 입만 열면 국민 주권 정부라는데 국민도 주권도 없는 게 이재명 정부”라고 비판했다.
이철우 경북지사 후보와 추경호 대구시장 후보는 이 자리에서 ‘한 뿌리 TK(대구·경북)’를 강조했다. 이 후보는 “장 대표가 안 와도 이길 수 있지만, 여기 온 이유는 전국에 바람을 일으키자는 것”이라고 했고 추 후보는 “파란 점은 한 점도 들어오지 않게 똘똘 뭉쳐 압승해야 한다”고 했다.
발대식에는 장 대표와 송언석 원내대표, 정희용 사무총장, 김재원 최고위원을 비롯한 지도부가 집결했다. 구자근 경북도당위원장과 이인선 대구시당위원장, 지역구 의원들도 자리했다.
방미 논란 등으로 2선 후퇴 위기에 놓였던 장 대표는 영남권 보수 결집 기류 등에 힘입어 보폭을 빠르게 확대하겠다는 구상이다. 장 대표는 지난 2일 박형준 부산시장 후보 개소식을 시작으로 지난 10일 부산과 대구, 11일 울산에 이어 3일 연속 영남권을 찾았다.
장 대표는 오전 충남 천안에서 열린 ‘충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회’에서는 “충청의 한 표가 대한민국 미래의 이정표가 될 것”이라며 김태흠 충남지사 후보를 지원 사격했다. 김 후보는 이순신 장군의 ‘사즉생’ 정신을 강조했다.
이상욱 서울시의원, 급식관리지원센터 영양사 처우 개선 공로 ‘감사패’ 수상
서울시의회 도시계획균형위원회 소속 이상욱 의원(국민의힘, 비례)은 지난 11일 서울시의회 의장 접견실에서 대한영양사협회 서울시영양사회로부터 감사패를 수여받았다. 이번 수상은 어린이·사회복지급식관리지원센터 영양사들의 직무 역량 강화와 실질적인 처우 개선을 위해 헌신해 온 이 의원의 의정 활동 공로가 높게 평가된 결과다. 이번 감사패 전달은 서울 지역 급식관리지원센터 영양사들의 과중한 업무 부담과 열악한 처우 문제를 의정활동을 통해 공론화하고, 이를 해결하기 위한 실질적인 제도 개선 및 예산 지원을 이끌어낸 이 의원의 헌신적인 노력을 격려하기 위해 마련됐다. 수여식에는 서울시 영양사회 관계자와 의장 표창 수상자 등이 참석했다. 이 의원은 그동안 어린이·사회복지급식관리지원센터 현장의 애로사항을 수렴하며 제도적 보완책을 마련해 왔다. 특히 현장 영양사들의 업무 영역은 지속적으로 확대되지만, 고용 안정성과 처우 개선은 이에 미치지 못한다는 점에 주목했다. 이를 해결하기 위해 조례 제정, 정책 토론회 개최, 관련 예산 확보 등 다각적인 의정활동을 펼쳤다. 그는 토론회를 개최하여 센터 영양사들의 불안정한 고용 구조와 저임금 체계, 사회복지 급식 확대에 따른 인
서울시의회 바로가기
한편 장 대표와의 거리두기를 이어온 서울시당 발대식에는 장 대표를 비롯한 지도부는 참석하지 않았다. 국민의힘은 13일 중앙선대위를 출범한다.
세줄 요약
- 국민의힘 지도부, 경북 선대위 발대식 총집결
- 장동혁, 경북의 바람 강조하며 여권 강공
- TK 단일대오·보수 결집으로 영남권 공략
2026-05-13 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지