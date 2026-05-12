감사의 정원 ‘충돌’… 정원오 “졸속 선거용” 오세훈 “매사 이념화”

정 “세금 200억 들고 절차도 무시”

‘서울 공간대전환 G2 공약’ 발표

“성장 에너지 흐르는 도시 만들 것”



오 “민주당의 고질적인 정신세계

정, 서울 주택 현안 해법 없는 후보”

이미지 확대 공약 발표하고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 12일 동대문구 청량리역 광장에서 ‘서울 공간 대전환’ G2 공약을 발표하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 공약 발표하고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 12일 동대문구 청량리역 광장에서 ‘서울 공간 대전환’ G2 공약을 발표하고 있다.

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이미지 확대 준공식 참석하고 12일 오세훈(오른쪽) 국민의힘 서울시장 후보가 광화문광장에서 열린 ‘감사의 정원 준공식’에 참석한 모습.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 준공식 참석하고 12일 오세훈(오른쪽) 국민의힘 서울시장 후보가 광화문광장에서 열린 ‘감사의 정원 준공식’에 참석한 모습.

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세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 광화문광장 감사의 정원 준공을 놓고 정면 충돌했다. 정 후보는 200억원 넘는 세금이 든 졸속 선거용 사업이라고 비판했고, 오 후보는 이를 이념화한 공세라며 맞받았다. 두 후보는 서울 도심 재편과 부동산 정책에서도 입장 차를 드러냈다. 감사의 정원 준공 두고 후보 간 정면 충돌

정원오, 200억원 세금 든 졸속 선거용 비판

오세훈, 이념화 공세라며 자격 문제 지적

2026-05-13 5면

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 12일 광화문광장 ‘감사의 정원’ 준공을 두고 날선 공방을 벌였다. 정 후보는 “졸속 선거용 준공 강행”이라고 비판했고, 오 후보는 여기에 “모든 사물을 이념형으로만 해석하는 민주당의 고질적 정신세계”라고 반박했다.정 후보는 이날 청량리역에서 ‘서울 공간대전환 G2 공약’ 발표 후 기자들과 만나 “감사의 정원에 200억원이 넘는 시민 세금이 들어갔다”며 “원래 취지가 많이 훼손됐고 절차까지도 무시하고 위반했던 적이 있다. 감사용이 아니라 선거용”이라고 비판했다.오 후보는 국민의힘 서울시당 선대위 발대식에서 “정상적인 서울시장 후보라면 동의한다든지 반대한다든지 입장을 분명하게 해야 할 텐데 두루뭉술 회피하기 위해서 ‘선거용 사업’이라고 넘어가는 모습을 보면서 서울시장으로서 자격이 없는 분”이라고 지적했다. 오 후보는 이날 감사의 정원 준공식에도 참석했다.감사의 정원은 6·25 참전국과 참전 용사를 추모하기 위해 설치한 조형물로, 시민단체 등 일각에서 그 형태가 ‘받들어총’과 비슷하다고 비판하면서 논란이 됐다.두 후보의 공약 대결도 이어졌다. 정 후보는 기존 종로·강남·여의도 중심의 3도심 체계를 청량리·왕십리와 신촌·홍대가 추가된 5도심 체계로 전환하고 용산과 마곡 등 6대 광역 거점 확대 공약을 내놨다. 또 동북권과 서북권 도심을 ‘착착 경제활력존’으로 지정하고 금지 규제를 최소화하는 ‘화이트 조닝’ 조성 구상도 공개했다. 정 후보는 “한쪽에 머물던 성장 에너지가 고르게 흐르는 도시로 만들겠다”고 했다.오 후보는 서울시당 선대위 발대식에서 정 후보를 향해 “모든 국가적 현안, 서울시 현안, 서울시민 관심사인 주택에 대한 현안에 대해 제대로 된 해법을 적시에 내놓지 못하는 후보”라고 비판했다. 오 후보는 민주당이 추진하는 ‘공소 취소 특검법’에 대해 정 후보가 ‘정쟁하지 말라’고 한 데 대해서도 “곤란하면 적당히 넘어가려 한다”고 꼬집었다.부동산 정책을 두고도 극명한 입장 차가 드러났다. 정 후보는 SBS 출연에서 오 후보의 부동산 정책에 대해 “실질적으로 보면 오 후보의 임기 5년 간 공급된 주택량을 보면 최근 10년 통계의 70% 정도밖에 안 된다”라며 “이걸 마치 민주당 때문이다라고 얘기하는 건 잘못됐다”고 했다.반면 오 후보는 “전월세를 공급할 수 있는 민간임대사업자에 대해서도 이 정부가 계속해서 탄압 중인데 이를 해결하기 위해 어떤 방안을 마련할지에 대해 서울시장 후보라면 당연히 해법을 내놔야 한다”며 “그런데 말이 없다”고 비판했다.