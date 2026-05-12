하정우, 박스권 지지율에 ‘불안한 1위’… 박민식·한동훈은 여론조사마다 혼전

하, 30% 후반대서 오르락내리락

중도층 껴안고 박스권 탈출 절실

선거 막판 박·한 단일화 배제 못해

이미지 확대 부산 북구 갑 보궐 선거에서 격돌을 벌일 3인의 후보가 10일 일제히 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 레이스에 들어갔다.

(왼쪽부터) 더불어민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보. 2026.5.10

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부산 북구 갑 보궐 선거에서 격돌을 벌일 3인의 후보가 10일 일제히 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 레이스에 들어갔다.

(왼쪽부터) 더불어민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보. 2026.5.10

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세줄 요약 부산 북구갑 보궐선거에서 하정우 더불어민주당 후보가 30%대 지지율에 머물며 불안한 1위를 이어갔다. 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보는 여론조사마다 순위가 바뀌는 혼전 양상이다. 막판 야권 단일화 가능성도 변수로 거론됐다. 하정우, 30%대 박스권 속 불안한 선두

박민식·한동훈, 조사마다 순위 엇갈림

야권 단일화와 막판 상승세가 승부처

2026-05-13 5면

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3파전으로 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 혼전 양상이 이어지고 있다. 하정우 더불어민주당 후보가 지지율 30%대에 묶여 ‘불안한 선두’를 달리는 가운데 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보는 조사마다 우열이 다르게 나오는 상황이다. 야권 단일화 가능성도 완전 배제할 수 없는만큼 여론조사 ‘블랙아웃’ 기간 전에 누가 상승세를 타느냐가 승부의 관건이 될 것으로 보인다.민주당 한 관계자는 12일 하 후보의 박스권 지지율 현상에 대해 “현재 지지율이 나쁘지는 않다고 본다”면서도 “영남권인 만큼 막판 변수를 고려하면 지지율을 더 끌어올릴 필요가 있다”고 말했다.각종 조사에서 하 후보의 지지율은 30% 후반대에서 정체된 모습을 보이고 있다. 한국리서치가 부산KBS 의뢰로 지난 8~10일 실시한 여론조사(표본오차 ±4.4% 포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 참조)에서 하 후보는 37%, 한 후보는 30%, 박 후보는 17%를 기록했다.반면 박 후보와 한 후보는 조사마다 엎치락뒤치락하는 모습이다. 메타보이스·JTBC(4~5일, 전화면접) 조사에선 박 후보 26%, 한 후보 25%였고, 입소스·SBS(1~3일, 전화면접) 조사에선 박 후보 26%, 한 후보 21%였다.현재로선 가능성이 낮지만 이 같은 양상이 계속된다면 선거 막판 야권 후보 간 단일화에 대한 보수 지지층의 요구는 거세질 것으로 예상된다. 한 야당 관계자는 “이 지역에서 35% 정도는 민주당 표”라며 “한 후보와 박 후보 중 2등하는 쪽으로 단일화할 필요가 있다”고 말했다.하 후보 측에선 보수 후보 단일화까지 고려하면 중도층 표심을 최대한 끌어올려 박스권 지지율 탈출에 사활을 걸어야 하는 처지다. 민주당 한 의원은 서울신문과 통화에서 “정치 고관여층은 하 후보를 잘 아는 반면 나머지 부산 시민들은 아직 잘 모른다”며 “스킨십을 늘려나가면 인지도와 지지율이 상승할 것이라고 기대하고 있다”고 밝혔다.