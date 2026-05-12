정원오 “2031년까지 36만호 공급”

민관 함께 2031년까지 36만호 이상 공급

정비사업 30.2만호, 신축매입임대 5만호

500세대 미만 지정권한을 자치구로 이양

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 12일 서울 태평빌딩에서 열린 서울 서북권3구(은평구·서대문구·마포구) 공동정책 협약식에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 12일 서울 태평빌딩에서 열린 서울 서북권3구(은평구·서대문구·마포구) 공동정책 협약식에서 발언하고 있다.

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공급하는 게 핵심이다. 시민이 체감하는 수요자 맞춤형 주택을 대폭 늘릴 수 있도록 모든 행정 수단을 총동원하겠다고 정 후보 측은 설명했다.

세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2031년까지 민간과 공공이 함께 최소 36만호를 공급하는 서울 주거 3136+ 착착 포트폴리오를 발표했다. 착공 기준 관리와 동시신청제도 도입, SH·부동산원 검증단 파견 등으로 정비사업 속도를 높이겠다고 밝혔다. 2031년까지 민간·공공 합쳐 36만호 공급 발표

착공 기준 관리와 동시신청제도 도입 추진

정비사업 속도·사업성 제고와 현장 지원 강화

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 12일 부동산 공급 대책을 담은 ‘서울 주거 3136+ 착착 포트폴리오’를 12일 발표했다. 2031년까지 6년간 민간과 공공이 함께 최소 36만호 이상을정 후보 측은 이날 보도자료에서 “오세훈 후보가 서울시장 재임 시절 발표했던 주택 공급 실적은 뚜렷한 기준 제시 없이 ‘오로지 공급’”이라며 “착공을 기준으로 관리하겠다”고 밝혔다. 이어 “실제로 2025년 9월 29일 신통기획 시즌 2 발표가 되기 전까지 공급의 개념과 기준에 대해 명확히 제시한 적이 없다”고 덧붙였다.‘착착개발’을 통해 민간·공공 정비사업으로 2031년까지 30만 2000호를 차질 없이 신속하게 공급할 계획이다. 이를 위해 기본계획과 구역 지정, 정비계획 변경과 사업 시행계획, 관리처분 인가를 한 번에 처리하는 ‘동시신청제도’를 도입해 정비사업 기간을 대폭 단축하고, 사업성 또한 획기적으로 올릴 수 있는 ‘도시 및 주거환경정비법’ 개정을 추진할 계획이다.또한 서울주택도시개발공사(SH)와 한국부동산원의 전문 공사비 검증단을 파견해 사업 기간 지연도 방지할 계획이다. 500세대 미만 정비구역 지정권한을 자치구로 넘기고 시장 직속 정비사업 전문 매니저를 파견해 현장을 밀착 지원한다.아울러 ▲노후 아파트 리모델링 사업 지원 ▲역세권 청년주택과 도시형생활주택 등 신속 공급모델 도입 ▲주택법 개정을 통한 세대수 제한 완화 ▲신축매입임대 ▲노후 공공임대주택(영구임대주택단지) 고밀 재건 등도 추진한다.정 후보는 “민간의 활력과 공공의 책임성을 결합해 시민 누구나 안정적으로 거주할 수 있는 환경을 만들 것”이라며 “현장의 문제를 즉각 해결하는 실행력 있는 행정으로 서울의 주택 공급 절벽을 정면 돌파하겠다”고 강조했다.