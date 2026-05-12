정원오 “오세훈, ‘감사의 정원’ 선거 전 졸속 추진”

정 후보 측 “전시성 사업에 혈세 낭비…홍보 수단”

오세훈 후보 “최고의 예우와 존경…국가관 의심”

이미지 확대 오세훈·정원오 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 12일 감사의 정원 준공식에서 축사를 하고 있다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 이날 청량리역에서 도시개발 관련 공약을 발표했다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈·정원오 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 12일 감사의 정원 준공식에서 축사를 하고 있다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 이날 청량리역에서 도시개발 관련 공약을 발표했다.

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세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 광화문광장 ‘감사의 정원’을 두고 200억 원 넘는 세금이 투입된 선거용 졸속 사업이라고 비판했다. 정 후보 측은 전시행정과 절차 무시, 입찰 공정성 문제도 제기했다. 오세훈 후보는 극우·군사주의 프레임이라며 반박했다. 감사의 정원, 선거용 졸속 추진 논란

정원오, 200억 세금 투입과 취지 훼손 지적

오세훈, 극우·군사주의 프레임이라며 반박

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울 종로구 광화문광장에 조성된 ‘감사의 정원’에 대해 “선거용으로 졸속 추진했다”고 비판했다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 정 후보에게 “감사의 정원이 극우와 군사주의의 상징이라는 주장에 동의하느냐”며 되물었다.정 후보는 12일 청량리역 광장에서 도시개발 구상 관련 공약을 발표한 이후 기자들을 만나 “감사의 정원은 200억 원 넘게 시민의 세금이 투자됐고, 그간 원래 취지가 많이 훼손됐다”며 “이렇게 선거 전에 졸속으로 추진하고 개장식까지 하겠다고 한 걸 보면, 참전국에 대한 감사용이 아니라 선거용이었다는 것을 (오 후보가) 스스로 드러낸 일”이라고 밝혔다.정 후보 측 선거대책위원회 박경미 대변인도 서면 브리핑에서 “보여주기식 전시행정의 결정판”이라며 “고결한 공간에 군대 사열을 연상시키는 ‘받들어총’ 조형물을 세우는 것은 광장의 정체성과 역사성을 심각하게 훼손하는 일”이라고 주장했다.또한 정 후보 선대위 오세훈10년심판본부 고민정 공동본부장도 “오 후보를 위한 전시성 사업으로 절차를 무시하고 혈세를 낭비했다는 지적에도 오 후보는 화려하게 포장된 준공식에 직접 참석했다”며 “15개국 석재가 확보되지 않은 상황에 서울시가 준공식부터 강행했다”고 짚었다. 그러면서 “(감사의 정원은) 절차적 검증과 입찰 공정성에 대한 문제 제기가 끊임없이 이어졌다”며 “오 후보에게 세금 200억원은 쌈짓돈에 불과한 것 같다”고 덧붙였다.반면 오 후보는 이날 페이스북에서 “낡은 이념에 사로잡혀 구태하고 저급하기 짝이 없는 프레임으로 감사의 정원을 깎아내리려는 세력이 여론을 호도한다”며 “어떤 국가관을 갖고 있어야 감사의 정원에 ‘극우’ 딱지를 붙이고, 최고의 예우와 존경을 의미하는 의장대 사열에 ‘군사주의 상징’이라는 낙인을 찍을 수 있습니까”라고 밝혔다.