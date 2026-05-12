與 송영길 ‘원균·왜적’ 발언에 조국 “누가 원균이냐” 발끈

세줄 요약 평택을 재보선에 출마한 조국 후보가 김용남 후보를 격려한 송영길 전 대표의 ‘원균의 모함 속에서도 왜적과 싸운 이순신’ 발언에 발끈했다. 조 후보는 원균과 왜적이 누구냐며, 이런 표현은 선을 넘었다고 지적했다. 조국, 송영길 ‘원균·왜적’ 발언에 반발

선거 발언의 선 넘음 지적과 해석 문제 제기

김용남 사과와 네거티브 구분 강조

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 지난달 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 조국 조국혁신당 대표가 지난달 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자

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경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보가 김용남 더불어민주당 후보를 격려한 송영길 전 민주당 대표의 발언을 두고 발끈했다.12일 정치권에 따르면 조 후보는 전날 cpbc 라디오 ‘김준일의 시사천국’에 출연해 “송 전 대표가 김 후보를 격려하며 ‘원균의 모함 속에서도 왜적과 싸운 이순신’이라고 말했는데 원균은 누구고 왜적은 누구냐”며 “이해하고 해석하기 나름이지만 이런 표현들은 정말 선을 넘었다고 생각한다”고 말했다.조 후보는 “저와 김 후보 모두 과거 발언, 미래의 비전과 가치 등에 대해 비판받고 해명하는 과정을 거치는 게 당연한 선거 과정이라고 생각한다”면서 “혁신당이 제기한 김 후보의 세 가지 문제점에 대해 네거티브라고 반박했다가 이번에 사과했다. 사과했다는 얘기는 네거티브가 아니라는 방증”이라고 말했다.그는 “정당한 문제 제기였으니 사과를 하신 것 아니냐”며 “네거티브 같은 것은 ‘왜적’, ‘원균’ 이런 것이다. 저 같은 경우는 그런 용어를 쓰지 않는다”며 송 전 대표를 겨냥했다.앞서 김 후보는 전날 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 세월호 참사 관련 과거 발언을 사과했다. 그는 “당시 제 발언이 사랑하는 자식과 가족을 잃은 유가족분들의 가슴에 얼마나 깊은 상처를 남길지 충분히 헤아리지 못했다”며 “세상 그 무엇으로도 온전히 위로할 수 없는 그 아픔 앞에, 제 표현은 너무나 미숙했다. 깊이 반성하며 사죄의 말씀을 드린다”고 적었다. 김 후보는 새누리당 소속이던 2015년 세월호 진상규명 특별조사위원회에 대해 “활동 기간 내내 국민 세금만 낭비하고 있다”고 했다.