‘3차 생존’ 나선 개혁신당… 이준석 ‘원톱 선대위’

조응천 등 7인 공동 위원장 위촉

기초·광역 의원 세 자릿수 목표

이미지 확대 개혁신당 6·3 지방선거 선거대책위원회가 11일 출범한 가운데 총괄선대위원장을 맡은 이준석(가운데) 대표가 회의에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 김정철·조응천 공동선대위원장, 이 위원장, 천하람·이주영 공동선대위원장.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 개혁신당 6·3 지방선거 선거대책위원회가 11일 출범한 가운데 총괄선대위원장을 맡은 이준석(가운데) 대표가 회의에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 김정철·조응천 공동선대위원장, 이 위원장, 천하람·이주영 공동선대위원장.

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세줄 요약 개혁신당이 이준석 대표를 총괄선대위원장으로 하는 중앙선대위 체제로 바꾸고 6·3 지방선거에 본격 돌입했다. 서울·경기 등 6곳에 광역단체장 후보를 내고, 수도권을 중심으로 지지층 확장과 생존 경쟁에 나섰다. 이준석 총괄선대위원장 체제로 중앙선대위 출범

서울·경기 등 6곳 광역단체장 후보 출마

수도권 공략과 3차 생존 여부가 최대 관건

2026-05-12 6면

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개혁신당이 11일 이준석 대표를 총괄선거대책위원장으로 하는 중앙선대위 체제로 전환하고 본격적인 6·3 지방선거 레이스에 나섰다. 지난 총선과 대선에 이어 이번 지방선거에서 3차 생존에 나서는 개혁신당은 광역단체장 6곳에 후보를 냈고 기초·광역 의원 세 자릿수 당선을 목표로 하고 있다.개혁신당은 천하람 원내대표, 이주영 정책위의장, 조응천 경기지사 후보, 김정철 서울시장 후보, 김성열 최고위원, 주이삭 최고위원, 함익병 전 21대 대선 중앙선대위원장 등이 공동선대위원장을 맡아 선거를 이끈다.이 대표는 이날 국회에서 열린 첫 중앙선대위 회의 후 “지난 2주 동안 부산·울산·경남 선거와 관련한 체계적 지원 방안을 마련했다”며 “이제는 수도권 중심 전략으로 전환할 계획”이라고 밝혔다. 이 대표는 “오늘 아침에도 신논현 일대에서 광역버스 하차하는 경기도민·화성 시민 중심으로 인사 드리고 왔다”며 “조응천·김정철 후보와 수도권 주민들에게 인사드리고 정책을 이야기하는 기회를 가지려 한다”고 말했다. 개혁신당은 경기도를 정치적 거점을 삼고 있는 만큼 경기도에서 국민의힘을 대신할 야당을 노리고 있다.조 후보는 양향자 국민의힘 후보를 향해 “추미애(더불어민주당 경기지사 후보)의 어깨나 주무르던 그 후보로는 민주당의 폭주를 막을 수 없다”며 “양당 독점 카르텔을 경기도에서부터 깨뜨리겠다”고 말했다.천 원내대표도 민주당의 ‘공소취소 특검법’에 대응하는 범보수 수도권 광역단체장 후보자 연석회의에서 양 후보가 이탈한 것을 거론하며 “비상계엄 사태를 막지 못하고 ‘윤어게인’을 일삼은 국민의힘으로는 (민주당의) 사법 내란을 막을 수 없다”고 했다.개혁신당은 이번 지방선거에 서울·경기·대전·대구·세종·부산 등 전국 6곳에서 광역단체장 후보를 냈다. 다만 6명의 광역단체장 후보가 모두 단일화나 중도 포기 없이 선거를 완주할지는 미지수다. 선거비용 보전 최소 기준인 득표율 10%를 넘기느냐도 관건이다. 개혁신당의 정당 지지율은 2~3% 수준이다.