혼전 치닫는 강원… 여는 선대위 총출동, 야는 후보들끼리 원팀

강원지사 선거 막상막하

이미지 확대 정청래(앞줄 맨 오른쪽) 더불어민주당 대표가 11일 강원 춘천시에서 열린 민주당 강원 공천자대회에서 우상호(두 번째) 강원지사 후보 등과 함께 ‘지방선거 승리’가 적힌 손팻말을 들고 있다

춘천 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(앞줄 맨 오른쪽) 더불어민주당 대표가 11일 강원 춘천시에서 열린 민주당 강원 공천자대회에서 우상호(두 번째) 강원지사 후보 등과 함께 ‘지방선거 승리’가 적힌 손팻말을 들고 있다

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이미지 확대 장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 11일 울산시당 선대위 발대식에 참석한 모습. 왼쪽부터 송언석 원내대표, 김두겸 울산시장 후보, 장 대표, 김태규 울산 남구갑 보궐선거 후보.

울산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 11일 울산시당 선대위 발대식에 참석한 모습. 왼쪽부터 송언석 원내대표, 김두겸 울산시장 후보, 장 대표, 김태규 울산 남구갑 보궐선거 후보.

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세줄 요약 강원지사 선거가 우상호 민주당 후보와 김진태 국민의힘 후보의 맞대결로 달아올랐다. 민주당은 춘천에서 첫 현장 선대위를 열며 총력전에 나섰고, 김 후보는 4대 반값 시리즈와 원팀 전략으로 맞서며 토론에서도 공방을 벌였다. 민주당, 춘천서 첫 현장 선대위 개최

우상호·김진태, 강원지사 선거 공방 격화

김진태, 4대 반값 시리즈와 원팀 전략

2026-05-12 5면

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더불어민주당 ‘1호 공천’ 우상호 후보와 재선 도전에 나선 김진태 국민의힘 후보의 강원지사 대전이 날로 치열해지고 있다. 여야 후보들은 수도권 민심의 영향을 받는 원주, 춘천과 전통 보수층이 탄탄한 강릉, 태백, 삼척 등 영동 민심을 모두 잡는 고차 방정식을 풀어야 한다.민주당은 선거대책위원회 체제 전환 후 11일 첫 현장 선대위 장소로 춘천을 택했다. 정청래 민주당 대표는 “대통령이 보낸 후보”라고 우 후보를 소개했다. 정 대표는 앞서 우 후보의 고향인 철원을 시작으로 강릉·속초·인제·춘천, 지난달 25일에는 영월 단종문화제까지 4번이나 강원도를 찾았다. 우 후보는 염동열 전 국민의힘 의원, 최흥집 전 정무부지사 등 강원도 내 보수진영 인사들도 적극적으로 포섭하고 있다.김 후보는 이날 ‘4대 도민 연금’에 이은 두 번째 핵심 공약으로 ‘4대 반값 시리즈’를 내놨다. 우 후보를 향해서는 “지금도 정치 평론인가”라고 꼬집었다. 김 후보는 국민의힘 중앙당과는 거리를 두고 마을회관을 직접 훑는 ‘회관일기’를 이어가고 있다. 또 지난 2022년 지방선거 압승으로 여전히 조직력이 앞서는 기초단체장 후보들과 ‘원팀’ 전략도 구사하고 있다. 이상호 태백시장 후보와는 남부권 산악 관광벨트 구축, 원강수 원주시장 후보와는 첨단의료복합단지 2차 지정 등 공동 공약을 추진하는 방식이다.이날 강원일보·G1방송이 공동 주최한 첫 토론회도 치열했다. 우 후보는 “다른 시도가 플러스 성장을 할 때 강원도는 지난 2년 연속 마이너스 성장을 했다. 도지사가 책임을 져야 하는 것 아니냐”고 따졌고, 김 후보는 “우 후보는 서울시장 출마가 마지막 정치적 도전이라고 했다﻿”고 맞받았다.김 후보는 “우 후보가 2016년 민주당 원내대표 시절, 동서고속철 국비 추진에 대해 ‘국가 시스템을 망가뜨리는 선심성 공약’이라며 민자 사업 전환을 주장했다”며 “강원도를 마치 팔아먹은 것”이라고 했다. 이에 우 후보는 “기억은 나지 않지만 그런 발언을 했다면 사과드린다”﻿고 말했다.우 후보는 “김 후보가 당선되자마자 공약 8개를 파기했다. 한국은행 본점 춘천 유치 실패는 대도민 사과가 필요하다”고 했다. 이에 김 후보는 “200개 공약 의 이행률은 93.7%에 달한다”고 반박했다. 또 “본점 소재지를 서울로 명시한 법을 민주당이 고쳐주지 않아 후속 절차를 밟지 못한 것”이라며 “사과는 민주당이 해야 한다”고 했다.