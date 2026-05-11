경기 청년사업가·활동가 100인, “안민석은 청소년 마음의 건강 회복 이끌 후보”

세줄 요약 경기 지역 청년 사업가·활동가 100인이 안민석 경기도교육감 예비후보 지지를 선언했다. 이들은 경쟁만 강요하는 교육을 넘어 학생의 가능성을 키우는 미래교육, 민주시민·다양성 교육, 청소년 마음 건강 회복을 강조했다. 청년도 교육 혁신의 주체로 함께하겠다고 밝혔다. 청년 100인, 안민석 교육감 예비후보 지지 선언

경쟁 중심 교육 탈피와 학생 가능성 확대 주장

민주시민·다양성 교육, 마음 건강 회복 강조

이미지 확대 경기 청년사업가·활동가 100인이 10일 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보 지지를 선언했다. (안민석 경기도교육감 예비후보 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 경기 청년사업가·활동가 100인이 10일 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보 지지를 선언했다. (안민석 경기도교육감 예비후보 캠프 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 지역 청년 사업가·활동가 100인이 10일 안민석 경기도교육감 예비후보에 대한 지지를 선언했다.이들은 선언문을 통해 “이제 교육은 아이들의 경쟁만 강요하는 시스템이 아니라 한 사람 한 사람의 가능성을 키우는 방향으로 변화해야 한다”고 밝혔다.이어 안 후보를 지지하는 이유로 학생 중심의 미래 교육 혁신을 추진할 수 있는 후보, 민주시민 교육과 다양성 교육의 가치를 실현할 후보, 청소년의 마음 건강과 인성 교육 회복에 책임 있게 나설 후보, 지역과 학교, 청년과 교육 공동체를 연결할 수 있는 후보라는 점을 제시했다.그러면서 “오늘의 선언이 단순한 지지에 머물지 않기를 바란다”며 “청년 역시 경기 교육 혁신의 주체로 함께 행동하겠다”고 강조했다.또 “학생이 행복한 교육, 교사가 존중받는 교육, 학부모가 신뢰하는 교육, 그리고 청년이 희망을 품을 수 있는 경기 교육을 위해 함께 나아가겠다”고 덧붙였다.안민석 캠프 정윤희 대변인은 “AI와 디지털 전환, 기후 위기, 양극화, 청년 불안은 오늘을 살아가는 청년 세대가 마주한 현실이자 경기 교육이 응답해야 할 시대적 과제”라며 “이번 지지 선언은 청년들이 경기 교육의 미래를 함께 고민하고 열어가겠다는 뜻깊은 참여”라고 밝혔다.이어 “안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보는 주입식·암기식 교육을 넘어 AI 시대에 걸맞은 창의력 중심 교육으로 학생들이 스스로 미래를 준비할 수 있도록 하겠다”며 “청년이 희망을 품고, 학생들이 사회에 나가 당당히 설 수 있는 경기 교육의 기틀을 만들겠다”고 강조했다.