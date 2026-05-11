“압도적 성장, 민형배는 합니다!” 통합시장 후보 민형배, 첫 거리 인사

11일 광주 서창교차로서 시민과 만나…본격 소통행보 돌입

시민들, 손 흔들고 차량 경적 울려 ‘호응’…악수하며 파이팅!

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 11일 광주 서창교차로에서 첫 출근길 인사를 하고 있다. 민형배 후보 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 11일 광주 서창교차로에서 첫 출근길 인사를 하고 있다. 민형배 후보 선거사무소 제공

세줄 요약 민형배 전남광주통합특별시장 후보가 광주 서창교차로에서 첫 출근길 인사를 하며 본격적인 시민 소통 행보를 시작했다. 시민들은 손을 흔들고 경적으로 화답하며 지지와 격려를 보냈고, 캠프는 전남광주 통합으로 압도적 성장을 이루겠다고 밝혔다. 서창교차로 첫 출근길 인사로 시민 소통 시작

시민들 손흔듦·경적 화답, 지지와 격려 이어짐

전남광주 통합 통한 압도적 성장 비전 강조

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민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 11일 오전 8시 광주 서창교차로에서 첫 출근길 인사에 나서면서 본격적인 시민 소통행보를 시작했다.지난 10일 전남광주대전환선대위 공식 출범 이후 첫 현장 행보로, 민 후보는 이날 출근길 차량과 시민들을 향해 인사를 건네며 ‘필승 각오’를 다졌다.민 후보를 알아 본 시민들은 손을 흔들거나 차량 경적으로 화답하며 지지와 격려를 보냈다. 한 시민은 자전거를 멈추고 악수를 건네며 파이팅을 외치기도 했다.서창교차로는 광주 서남권의 주요 관문이자 상무권, 광산권, 전남 서남부 생활권을 잇는 교통 요충지다. 도심과 외곽, 광주와 전남을 오가는 시민들의 일상이 교차하는 상징적 공간으로 꼽힌다.민 후보가 첫 출근길 인사 장소로 서창교차로를 선택한 것은 광주와 전남이 이미 하나의 생활권으로 연결돼 있다는 점을 직접 보여주기 위한 취지로 풀이된다.민 후보 캠프 관계자는 “전남과 광주는 행정구역상 나뉘어 있을 뿐, 시민의 삶 속에서는 이미 하나의 생활권”이라며 “시민 한 분 한 분의 삶을 바꾸는 통합으로 전남광주의 압도적 성장을 반드시 이뤄내겠다”고 밝혔다. 이어 “선대위 출범으로 전남광주 대전환을 이끌 조직의 틀을 세웠다면, 첫 출근길 인사는 시민 속에서 그 비전을 실천하겠다는 선언의 첫걸음”이라고 설명했다.한편, 민 후보는 전날 광주 민심캠프에서 ‘전남광주 대전환 선거대책위원회’출범식을 열고 본격적인 선거 체제에 돌입했다.