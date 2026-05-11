김미경 “23년간 여러분과 닦아온 길 완성하고 싶다”

10일 불광동 선거사무소 개소식 개최

이미지 확대 김미경(가운데) 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 지지자들과 함께 손팻말을 들고 퍼포먼스를 하고 있다.

본인 제공 닫기 이미지 확대 보기 김미경(가운데) 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 지지자들과 함께 손팻말을 들고 퍼포먼스를 하고 있다.

본인 제공

세줄 요약 김미경 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 불광동 선거사무소 개소식을 열고 민선 9기 대표 공약과 선거대책위원회 구성을 발표했다. 박주민 의원과 전·현직 시·구의원, 당원, 시민이 참석했고 정청래 대표와 정원오 후보는 영상 축사를 보냈다. 김 후보는 200명 규모 선대위 출범과 원팀 결속을 강조하며 경험의 차이를 내세웠다. 불광동 선거사무소 개소식 개최

민선 9기 공약·선대위 구성 발표

23년 경험 내세우며 원팀 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김미경 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 지난 10일 은평구 불광동 선거사무소에서 개소식을 열고 민선 9기 대표 공약과 선거대책위원회 구성을 발표했다.11일 김 후보 캠프에 따르면 개소식에는 박주민 더불어민주당 의원을 비롯한 전·현직 시·구의원, 당원, 시민 등이 대거 참석했다. 김 후보의 후원회장을 맡은 정청래 민주당 대표, 정원오 민주당 서울시장 후보 등이 영상 축사로 자리를 빛냈다.이날 행사에서는 200여명 규모의 선거대책위원회도 공식 발족했다. 총괄선대위원장은 기노만 전 은평구의장이 맡았다. 김 후보는 민주당 은평구 시·구의원 후보들과 함께 무대에 올라 ‘원팀’을 강조했다.참석자들은 ‘김미경 후보에게 바라는 소망’을 적은 피켓과 ‘하나된 원팀! 승리하는 은평!’이라고 적힌 손팻말을 들어 보이며 구호를 외치기도 했다.김 후보는 개소식에서 시·구의원, 민선 7·8기 은평구청장으로 지낸 기간 주요 성과를 언급하고 ‘경험의 차이, 미래의 차이’를 슬로건으로 내세우며 “23년간 여러분과 닦아온 이 길을 완성하고 싶다”고 말했다.