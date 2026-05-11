김길성 “더 큰 중구로 발전시키겠다”…재선 도전

세줄 요약 김길성 국민의힘 서울 중구청장 후보가 선거사무소 개소식을 열고 재선 도전에 나섰다. 그는 더 큰 중구의 발전과 승리를 위해 뛰겠다며 낮은 자세로 최선을 다하겠다고 밝혔다. 공공기여 기반 균형발전기금, 공공임대주택, 교육도시, 복지 강화 등 4대 공약도 제시했다. 선거사무소 개소식 열고 재선 도전 공식화

더 큰 중구 발전과 승리 위해 낮은 자세 강조

균형발전기금·공공임대주택 등 4대 공약 제시

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김길성 국민의힘 서울 중구청장 후보가 9일 선거사무소 개소식을 열고 “더 큰 중구의 발전과 승리를 위해 뛰겠다”고 밝혔다.11일 캠프에 따르면 김 후보 측은 약수역 인근에 마련한 선거사무소에서 최수진 국민의힘 서울 중구성동구을 당협위원장, 김기태·나성실·성하삼 공동선대위원장, 정윤규 후원회장 등이 참석한 가운데 개소식을 진행했다.김 후보는 “이번 승리는 우리 모두의 바람과 꿈이라는 생각으로 더욱 낮은 자세로 열심히 뛰겠다”고 말했다.앞서 김 후보는 출마선언문에서 ▲공공기여를 활용한 ‘중구 균형발전기금’ 조성 ▲중구형 공공임대주택 공급 등 청년과 신혼부부가 행복한 도시 ▲명품 교육도시 ▲노후까지 책임지는 따뜻한 중구 등 4대 공약을 공개한 바 있다.민선 8기 중구청장인 김 후보는 청와대 행정관, 용인도시공사 사장, 여의도연구원 데이터랩센터장 등을 지냈다.