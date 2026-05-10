정원오 “용산 왜 내버려뒀나”… 오세훈 “文·朴 10년은 왜 빼나”

부동산 놓고 꼬리 무는 설전

이미지 확대 6·3 지방선거에서 서울시장에 출마한 정원오(왼쪽) 더불어민주당 후보가 10일 서울 중구 선거사무실에서 개최한 정책자문단 2차 출범식에서 참석자들과 셀카를 찍고 있다.

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이미지 확대 오세훈(오른쪽 세번째) 국민의힘 서울시장 후보가 10일 서울 강남구 문화복합공간에서 청년창업가들과 간담회를 하는 모습.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(오른쪽 세번째) 국민의힘 서울시장 후보가 10일 서울 강남구 문화복합공간에서 청년창업가들과 간담회를 하는 모습.

홍윤기 기자

2026-05-11 5면

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6·3 지방선거 서울시장 여야 후보가 이른바 한강벨트의 핵심 지역인 용산 개발 문제로 강하게 충돌했다. 정원오 더불어민주당 후보가 오세훈 국민의힘 후보를 향해 “오세훈 식으로 가면 안 된다”고 직격하자, 오 시장은 ‘민주당 정부 원죄론’을 꺼내들고 반박했다.정 후보는 지난 9일 페이스북에 “용산은 대한민국 글로벌 관문, 대서울권의 성장축, 균형성장의 핵심 거점으로 자리잡았어야 하지만 오 후보는 서울시장 4번 할 동안 용산을 왜 이렇게 내버려 뒀나”라고 오 후보 책임론을 꺼내들었다. 이어 “오 후보가 실패한 원인은 분명하다”며 “2013년 용산 개발이 좌초된 가장 큰 이유는 마지막까지 개발을 책임질 주체가 분명하지 않았다는 점”이라고 지적했다.이에 오 후보는 “적반하장에 기가 막힌다”면서 “문재인·박원순 집권 10년 동안 멈춰 서 있던 것은 전혀 언급하지 않고 제가 그전에 했던 5년과 지금 5년을 합해서 멈춰 서 있다고 말씀하시는 걸 보니 어이가 없다”고 말했다. 그러면서 “6000가구로 합의돼있던 주택 (공급) 규모를 1만 가구 규모로 늘려 발표해 (용산 개발)계획이 2년 순연되도록 만든 것이 바로 이재명 정부”라고 맞받아쳤다.신경전은 10일에도 이어졌다. 정 후보는 이날 ‘착착캠프 정책자문단 2차 출범식’에서 오 후보를 겨냥해 “선거를 처음 시작할 때부터 정책대결을 하자고 제안했는데 유감스럽게도 그렇게 가고 있지 못한 것에 대해 굉장히 안타깝게 생각한다”면서 “그래도 저는 끝까지 정책대결을 하겠다”고 했다.한편 오 후보는 이날 서울 종로구 관철동 선거캠프에서 교통 공약을 발표했다. 20조 8000억원을 들여 강북횡단선과 면목선, 목동선, 난곡선, 우이신설연장선, 동북선 등 7개 도시철도 노선을 빠르게 완공하겠다는 구상이다.무선 통신으로 열차 간격을 유지해 지하철 배차 간격을 촘촘하게 해 탑승 대기시간과 객실 혼잡도도 줄인다. ‘서울기후동행패스’ 도입으로 대중교통 월 15회 미만 이용하는 70세 이상 시민에게 교통비 100%를 지원한다. GTX-A 노선도 월 6만 2000원으로 이용이 가능하다. 또한 7~8단 기어를 갖춘 따릉이를 도입하고, 지하철 역 환승 시간을 10분 내로 단축하겠다는 구상도 밝혔다.