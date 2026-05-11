與 “김관영, 영구 복당 불허”… 金 측 “신청할 이유도 없어”

金 무소속 출마 선언 공방전

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연합뉴스

2026-05-11 4면

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더불어민주당은 10일 현금 살포 의혹으로 제명된 뒤 무소속 출마를 선언한 김관영 전북지사를 향해 ‘영구 복당 불허’라는 강경 입장을 밝혔다.민주당 총괄선대본부장을 맡은 조승래 사무총장은 10일 국회 기자간담회에서 “지금 당에서 제명되거나 당원 자격 정지로 출마 자격이 없는 사람들이 탈당해서 무소속 혹은 다른 정당으로 출마하는 사례가 있다”며 김 지사를 콕 집어 언급했다. 그러면서 “이런 분들이 당선돼서 복당하겠다고 하는데 누구 마음대로 복당하나. 더불어민주당이란 공당이 본인 마음대로 들락날락할 정당이 아니다”라고 말했다.조 사무총장은 김 지사가 현금 살포 의혹을 ‘삼촌의 마음으로 지급한 대리기사비’라고 해명한 것에 대해선 “모든 금품 살포가 삼촌의 마음, 이모의 마음으로 나눠주면 면죄부가 되는 건가. 황당한 궤변”이라고 지적했다. 이어 “(김 지사는) 민주당 지도부가 공천 횡포를 부리고 컷오프했다는 말도 안 되는 주장을 하는데, 명백한 허위에 기초해 있어 법률적 대응을 검토하고 있다”고 밝혔다.이에 김 지사 측은 성명을 내고 “사익에 눈이 먼 정청래 지도부 하에서는 복당시켜준다고 해도 받아들일 일이 없고, 복당을 신청할 이유도 없다”며 “공정과 정의에 기초해 정당 권력을 행사했는지 반성하길 바란다”고 맞섰다.