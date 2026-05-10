“내란 척결” “민주당 취소” 여야 선대위 뜬다

민주 상임선대위원장 이시종 합류

李찬조연설 의사·귀화 인사 등 영입



국힘 “15일 전후 선대위 발족할 것”

장동혁 ‘2선 후퇴’ 없이 합류할 듯

이미지 확대 6·3 지방선거 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장을 맡은 정청래(앞줄 왼쪽 네번째) 대표가 10일 국회에서 열린 ‘대한민국 국가정상화 선대위’ 출범식에서 선대위 인사들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 이본아·안선하 상임선대위원장, 한병도 공동상임선대위원장, 정 대표, 이시종·금희정 상임선대위원장.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장을 맡은 정청래(앞줄 왼쪽 네번째) 대표가 10일 국회에서 열린 ‘대한민국 국가정상화 선대위’ 출범식에서 선대위 인사들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 이본아·안선하 상임선대위원장, 한병도 공동상임선대위원장, 정 대표, 이시종·금희정 상임선대위원장.

뉴시스

2026-05-11 4면

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6·3 지방선거가 20여일 앞으로 다가온 10일 더불어민주당이 선거대책위원회를 출범시키고 본격적인 선거 체제로 전환했다. 국민의힘은 개별 선대위가 줄줄이 출범한 가운데 중앙당도 이번 주 선대위 체제로 전환할 예정이다. 민주당은 “내란 세력 척결”을, 국민의힘은 “오만한 정권에 대한 견제”를 앞세우고 있다.총괄상임선대위원장을 맡은 정청래 민주당 대표는 이날 국회에서 열린 ‘대한민국 국가 정상화 선거대책위원회 출범식’에서 “목표는 높게 잡고 태도와 자세는 낮게 함으로써 국민과 함께 한걸음 한걸음 나아가겠다”며 “낮고 겸손한 자세로 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이어 “이번 선거에서 ‘윤 어게인’ 공천으로 다시 내란을 꿈꾸는 저 오만한 세력들을 반드시 심판해야 한다”며 “반드시 승리해 내란의 싹까지 잘라내고 무너진 민주주의를 바로 세워야 한다”고 목소리를 높였다.이번 선대위의 핵심은 ‘현장 밀착형 조직’이다. 중앙 조직은 ‘슬림화’하고 지방 조직은 ‘두텁게’해 선거운동을 현장 중심으로 옮겨왔다. 정 대표는 “중앙선대위는 다양한 목소리를 담아주실 분들로 최소화해 구성했고 전·현직 최고위원 등 중량감 있는 분들께서 각 지역을 담당하도록 했다”고 설명했다.상임선대위원장엔 정 대표와 함께 한병도 원내대표가 이름을 올렸다. 또 ‘8전 8승, 선거의 달인’으로 불리며 내리 3선 도지사를 지냈던 이시종 전 충북지사도 상임선대위원장에 합류했다. 민주당 한 의원은 통화에서 “개인 역량도 뛰어나고 도민들의 신뢰가 두터워 지도자의 덕목을 가지고 계신다”라며 “그런 분이 민주당을 위해 나서주시는 건 큰 힘”이라고 설명했다.외부 인사로는 지난해 대선에서 당시 이재명 후보의 찬조연설에 나섰던 대구 출신의 외과 의사 금희정씨와 미얀마 출신의 귀화 한국인 이본아씨, 안선하 세계보건기구(WHO) 자문관이 상임선대위원장으로 합류했다. 이 외에 한정애 정책위의장은 대한민국 국가정상화본부장을, 박주민 의원은 ‘오뚝 유세단장’ 등을 맡아 전국 유세에 나설 예정이다. 골목골목 선대위원장에는 배우 이원종씨가 합류했다.국민의힘도 선대위 출범이 임박했다. 최보윤 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “중앙선대위 인선을 마무리하는 단계에 있다”며 “지방선거 최종 후보 확정이 15일 오후 6시로 돼 있어, 그 전후로 선대위를 발족할 것”이라 밝혔다.당내 ‘2선 후퇴’ 압박을 받아왔던 장동혁 대표의 선대위 합류도 정리되는 모양새다. 국민의힘 핵심관계자는 통화에서 “장 대표를 단독 선대위원장으로 하는 것부터 중진 의원 등 여러 명을 선대위원장으로 모시는 방안까지 검토 중”이라 밝혔다.장 대표는 최근 보폭을 본격적으로 넓히고 있다. 지난 2∼3일 부산·대구, 6일 경기 수원 방문에 이어 9일에는 충북 옥천군에 있는 육영수 여사의 생가를 방문했다. 이 자리에서 그는 “지금 정치는 권력을 가지면 국민 위에 군림하려 하고, 섬기는 게 아니라 억압하려 하고 있다”고 말했다.장 대표는 이날도 ‘대여 투쟁’ 메시지를 내는 데 힘을 쏟았다. 부산 북구에서 열린 박민식 후보 선거사무소 개소식에 참석한 그는 “이재명 대통령 되더니 자기 죄 없애겠다고 난리 치고 있다. 그리고 계속 대통령 해 먹으려고 개헌하겠다고 난리 치고 있다”고 비판했다. 최 수석대변인은 논평에서 “오만과 독선으로 일관한다면 다가올 선거에서 국민은 공소취소가 아닌 ‘민주당 취소’로 답할 것”이라고 강조했다.