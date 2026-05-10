무소속 출마 강행한 김관영… 민주 “영구 복당 불허” 강경

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연합뉴스

2026-05-11 4면

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더불어민주당은 10일 현금 살포 의혹으로 제명된 뒤 무소속 출마를 선언한 김관영 전북지사를 향해 ‘영구 복당 불허’라는 강경 입장을 밝혔다.조승래 민주당 사무총장은 10일 국회 기자간담회에서 “지금 당에서 제명되거나 당원 자격 정지로 출마 자격이 없는 사람들이 탈당해서 무소속 혹은 다른 정당으로 출마하는 사례가 있다”며 김 지사를 콕 집어 언급했다. 그러면서 “이런 분들이 당선돼서 복당하겠다고 하는데 누구 마음대로 복당하나. 더불어민주당이란 공당이 본인 마음대로 들락날락할 정당이 아니다”라고 목소리를 높였다.조 사무총장은 김 지사가 현금 살포 의혹을 ‘삼촌의 마음으로 지급한 대리기사비’라고 해명한 것에 대해선 “모든 금품 살포가 삼촌의 마음, 이모의 마음으로 나눠주면 면죄부가 되는 건가. 황당한 궤변”이라고 지적했다. 이어 “(김 지사는) 민주당 지도부가 공천 횡포를 부리고 컷오프했다는 말도 안 되는 주장을 하는데, 명백한 허위에 기초해 있어 법률적 대응을 검토하고 있다”고 밝혔다.그는 또 “(조국혁신당에서) ‘어차피 합당할 것이기 때문에 다 묻어서 들어가게 돼 있다’고 주장하며 우리 당의 자원들을 빼간다는 얘기가 있다”며 “당의 통합이든 개별적 입당이든 간에 공천 불복 행위는 지워지지 않는다”고 강조했다.