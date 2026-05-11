지도부 집결 박민식, 주민 속으로 한동훈… ‘600m 맞불’ 개소식

동시에 연 부산 북구갑 선거사무소

이미지 확대 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 여야 후보들이 10일 나란히 선거사무소 개소식을 진행했다. 박민식(오른쪽 두 번째) 국민의힘 후보가 이날 개소식에서 정동만(앞줄 왼쪽부터) 부산시당위원장, 박형준 부산시장 후보, 장동혁 대표, 송언석(맨 오른쪽) 원내대표와 함께 두 손을 높이 들고 있다.

부산 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 여야 후보들이 10일 나란히 선거사무소 개소식을 진행했다. 박민식(오른쪽 두 번째) 국민의힘 후보가 이날 개소식에서 정동만(앞줄 왼쪽부터) 부산시당위원장, 박형준 부산시장 후보, 장동혁 대표, 송언석(맨 오른쪽) 원내대표와 함께 두 손을 높이 들고 있다.

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이미지 확대 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 여야 후보들이 10일 나란히 선거사무소 개소식을 진행했다. 한동훈(오른쪽) 무소속 후보가 선거사무소 개소식에서 서병수 명예선거대책위원장과 손을 잡고 포즈를 취하고 있는 모습.

부산 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 여야 후보들이 10일 나란히 선거사무소 개소식을 진행했다. 한동훈(오른쪽) 무소속 후보가 선거사무소 개소식에서 서병수 명예선거대책위원장과 손을 잡고 포즈를 취하고 있는 모습.

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이미지 확대 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 여야 후보들이 10일 나란히 선거사무소 개소식을 진행했다. 하정우(앞줄 왼쪽) 더불어민주당 후보가 이날 부산 북구 선거사무소 개소식에서 전재수 부산시장 후보와 손을 잡고 인사하고 있다.

부산 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 여야 후보들이 10일 나란히 선거사무소 개소식을 진행했다. 하정우(앞줄 왼쪽) 더불어민주당 후보가 이날 부산 북구 선거사무소 개소식에서 전재수 부산시장 후보와 손을 잡고 인사하고 있다.

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2026-05-11 3면

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부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 10일 각각 600m 거리에서 선거사무소 개소식을 열고 ﻿보수 진영 내 주도권 대결을 본격화했다. 박 후보 개소식에는 ‘장동혁 지도부’가 총출동했고, 한 후보는 ‘지역 주민’ 중심 행보로 차별화에 나섰다. 같은 날 하정우 더불어민주당 후보도 개소식을 열었다.박 후보는 이날 개소식에서 “진짜 북구 사람”을 강조했다. 그는 한 후보를 겨냥해 “내부 총질하는 보수, 유아독존 보수는 이제 물러가야 한다. 낙동강 방어선을 반드시 지키겠다”고 했다. 장동혁 대표도 “갈등과 분열의 씨앗을 뿌리고 국민의힘을 이용한 사람이 아니라 박민식처럼 굳건하게 보수를 지켜온 사람이 보수를 새롭게 만들어야 한다”고 했다.국민의힘 지지자들과 지역 주민 등 5000여명(박 후보 캠프 추산)은 박 후보와 지도부 이름을 연호했다. 일부는 ‘윤어게인’ 구호를 외치기도 했다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 ﻿“통합의 첫걸음을 내디뎌야 한다”며 보수 후보 간 단일화 필요성을 주장했다.개소식에는 장 대표와 송언석 원내대표 등 지도부와 권영세·김기현·나경원·안철수 의원 등 중진들이 대거 참석했다. 박 후보와 원희룡 전 국토교통부 장관이 함께했고, 정동만 시당위원장과 부산에 지역구를 둔 곽규택·박성훈·박수영·백종헌·서지영·이헌승·조승환·주진우 등 의원도 자리했다.도보로 10분가량 떨어진 곳에서는 한 후보의 선거사무소 개소식이 열렸다. 개소식은 친한(친한동훈)계 의원들이 불참한 가운데 지역 주민 중심의 행사를 진행했다. 친한계 의원 참석 문제로 당내 징계까지 거론되자 한 후보가 만류한 것으로 알려졌다. 행사에는 1만여명(한 후보 캠프 추산)의 지지자들이 모여 건물 주변을 감싸며 한 후보를 응원했다.한 후보는 ‘토마토 할머니’로 알려진 김복악 할머니 등 구포시장 상인, 지역 주민 등을 1시간 20분가량 일일이 소개했다. ﻿당 지도부 중심의 박 후보 개소식을 염두에 둔 듯 “힘 센 사람들을 모아놓고 자랑하는 것, 얼마 전까지만 해도 그렇게 하려 했다”고 했다. 국민의힘을 탈당하고 한 후보의 명예선대위원장으로 합류한 서병수 전 의원은 한 후보를 두고 “누구보다 가장 정통 보수의 후보”라고 했다. 행사에는 보수논객인 조갑제 조갑제닷컴 대표, 김종혁 전 최고위원 등이 참석했다.한 후보는 “이재명 대통령이 공소 취소하면 탄핵해서 끌어내리겠다. 우리는 계엄을 막은 사람들”이라고 강조했다. 보수 단일화 문제에 대해선 “먼저 얘기할 필요는 없다”고 선을 그었다.한편 하 후보의 개소식에는 민주당 지도부가 따로 참석하지 않았다. 후원회장에 이름을 올린 전재수 민주당 부산시장 후보가 함께했다. 이 자리에서 하 후보는 “북구 발전을 위해 부산시장과 강력하게 손 잡고, 대통령과도 담판을 짓겠다”고 강조했다.