민형배 후보 “청년, 행정 대상자 아닌 정책 주체로 나서야”

9일 김대중재단 청년위 정책전달식…‘청년과 함께 성장’ 강조

“김대중 대통령은 최초의 정치적 스승…정치 시작 자세 배워”

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 9일 김대중재단 청년위원회로부터 정책제안서를 전달받고 있다. 민형배 후보 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 9일 김대중재단 청년위원회로부터 정책제안서를 전달받고 있다. 민형배 후보 선거사무소 제공

세줄 요약 민형배 후보가 김대중재단 청년위원회로부터 정책제안서를 전달받고, 청년을 행정의 대상이 아닌 정책 주체로 세우겠다고 했다. 청년 결정 정부를 통합특별시에서 실현하고, 청년 유출 대응과 미래 일자리·문화 지원 확대를 약속했다. 청년위원회 정책제안서 전달, 현장 간담회 진행

청년을 행정 대상 아닌 정책 주체로 강조

미래 일자리·문화 지원, 청년 유출 대응 약속

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민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 9일 김대중재단 청년위원회로부터 정책제안서를 전달받았다. 민 후보는 ‘청년과 함께 성장하는 통합특별시’를 만들겠다는 의지를 밝혔다.민 후보는 이날 오전 광주 서구 선거캠프 사무소에서 김대중재단 청년위원회와 ‘김대중과 청년을 연결하다’ 정책전달식을 가졌다. 박강산 위원장을 비롯한 임원진들이 참석해 청년들의 현실적인 고민과 비전이 담긴 정책 제안서를 후보에게 전달했다.전달된 제안서에는 ▲청년 멘토링 및 쉼 청년 일 경험 프로그램 확대 ▲청년미래펀드 조성 ▲청년 스포츠·문화예술 패스 ▲고립·은둔 청년 대응 체계 구축 등 청년의 삶 전반을 아우르는 실질적인 대안들이 담겼다.민 후보는 제안서를 전달받고 “청년들이 스스로를 행정의 대상으로 한정하지 말고, 정치의 주체로 당당히 서야 한다”며 “청년이 직접 정책을 구상하고 제안하는 청년 결정 정부를 통합특별시에서 실현하겠다”고 강조했다.특히 지역 청년 유출 문제에 대해 “조사 결과 청년 유출은 도시의 4차 산업 매출 비중과 직결된다”며 “IT·디지털 기반의 미래 일자리를 청년 스스로 찾아내고 확대할 수 있도록 지방정부가 뒷받침하는 구조를 만들겠다”고 밝혔다.민 후보는 이어 김대중 전 대통령을 ‘최초의 정치적 스승’이라고 언급하고 “저서 ‘다시, 새로운 시작을 위하여’를 읽고 정치를 시작하는 자세를 배웠다”고 말했다.민 후보는 “전달해주신 제안서를 면밀히 검토해 반영하겠다”고 밝히며, “청년이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 통합특별시를 반드시 만들겠다”고 다짐했다.