김태흠 “말보다 실력과 성과로 증명”…‘더쎈 충남’ 캠프 개소

세줄 요약 김태흠 충남도지사 후보가 천안에서 ‘더쎈 충남 캠프’ 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 그는 지난 4년간 국비 확대와 투자유치 성과를 강조하며, 말보다 결과로 증명한 도정 성과를 앞세워 민선 9기 ‘위대한 충남’ 비전을 제시했다. 천안서 ‘더쎈 충남 캠프’ 개소, 세몰이 본격화

장동혁·나경원 등 참석, 3000여명 결집

국비 확대·투자유치 성과 내세운 재선 도전

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남지사 후보와 배우자 이미숙씨가 9일 ‘더쎈 충남 캠프’ 개소식 참석자들과 인사를 나누고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 국민의힘 충남지사 후보와 배우자 이미숙씨가 9일 ‘더쎈 충남 캠프’ 개소식 참석자들과 인사를 나누고 있다. 이종익 기자

이미지 확대 김태흠 충남도지사 후보가 선거사무소 개소식에서 “결과와 일로 증명해 낸 일꾼”을 강조하고 있다. 김 후보 측 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 충남도지사 후보가 선거사무소 개소식에서 “결과와 일로 증명해 낸 일꾼”을 강조하고 있다. 김 후보 측 제공

이미지 확대 9일 천안에서 김태흠 국민의힘 충남도지사 선거사무소 ‘더쎈 충남 캠프’ 개소식이 열리고 있다. 김 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 9일 천안에서 김태흠 국민의힘 충남도지사 선거사무소 ‘더쎈 충남 캠프’ 개소식이 열리고 있다. 김 후보 캠프 제공

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“말보다 결과와 일로 증명한 일꾼, 실력과 성과로 증명했습니다.”김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 9일 천안에서 선거사무소 ‘더쎈 충남 캠프’ 개소식을 열고 본격적인 세몰이에 나섰다.이날 개소식에는 장동혁 국민의힘 당 대표와 성일종·나경원 국회의원, 강승규 충남도당위원장 등이 참석해 김태흠 후보에게 승리의 힘을 실었다.이와 함께 심대평 전 충남지사, 박찬우 천안시장 후보 등 국민의힘 15개 시군 시장·군수 후보 등 주최 측 추산 3000여명이 참석해 지방선거 필승 의지를 다졌다.후원회장인 심대평 전 충남도지사는 “충남은 대한민국의 중심”이라며 “충청인이 나서 대한민국을 바꿔야 하며 김태흠 후보가 앞장설 것”이라고 지원했다.그러면서 “김태흠 후보는 충남의 확실한 미래를 책임지고 우리 아들딸들이 눈물 흘리지 않는 대한민국을 만들 것이라 확신한다”고 했다.장동혁 대표는 “충절과 품격, 자긍심으로 버텨온 충청인은 범죄 집단인 민주당 후보를 도지사로 받아들일 수 없다”며 “충남 발전을 위해 힘세고 능력 있는 후보를 도지사로 만들어 충청에서 기적을 이뤄 대한민국 미래를 바꾸는 역사를 함께 써 내려가자”고 힘을 보탰다.김 후보는 “지난 4년간 충남은 어떤 경쟁에서도 밀리지 않고 대한민국 지방정부의 선두에 섰다고 자부한다”며 민선 8기 성과를 강조했다.이어 “취임 당시 8조원대였던 국비를 12조원대로 끌어올리고, 기업 투자유치는 14조원에서 49조원으로 3배 이상 확대했다”며 “저는 말보다는 결과와 일로 증명해 낸 일꾼으로, 매니페스토 공약 이행평가에서 4년 연속 최고 등급(SA)을 받았다”고 했다.그는 이날 민선 9기 비전으로 ‘위대한 충남’을 제시하며 “진영의 틀을 깨고 오직 도민과 충청의 미래만 보고 좌고우면하지 않고 앞으로 가겠다”고 말했다.김 후보는 이날 개소식을 시작으로 9일 공약 발표 기자회견과 정책 협약식, 도내 민생 투어에 돌입한다.