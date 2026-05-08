이성헌 “서대문 천지개벽, 시작부터 완성까지”…재선 도전

경의선 지하화·성산로 입체복합개발로 미래 성장 기반

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이성헌 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이성헌 국민의힘 서울 서대문구청장 후보.

이성헌 후보 캠프 제공

세줄 요약 이성헌 국민의힘 서대문구청장 후보가 후원회 개소식에서 재선 도전을 공식 선언했다. 홍제천 카페폭포, 행복장학금, 인왕시장·유진상가 개발 등 민선 8기 성과를 내세우며 경의선 지하화와 성산로 입체복합개발, 복지 인프라 확충을 약속했다. 재선 도전 공식 선언, 후원회 개소식 개최

민선 8기 성과로 홍제천·장학금·개발사업 제시

경의선 지하화·성산로 개발 등 미래 공약 발표

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이성헌 국민의힘 서대문구청장 후보가 8일 “이미 시작된 변화를 서대문의 미래로, 끝까지 완성하겠다”며 6·3지방선거에서 재선 도전을 선언했다.이 후보는 이날 서대문구 북아현동 청산빌딩에서 후원회 개소식을 열고 출마를 공식 선언했다. 이 후보는 출마의 변에서 “두 번의 국회의원과 민선 8기 서대문구청장으로 일하며 지역에 필요한 변화를 직접 찾아내고 만들어 온 저에게는 서대문의 미래를 끝까지 완성할 책임이 있다”고 이같이 밝혔다. 앞서 이 후보는 이날 선관위에 예비후보로 등록했다.그는 민선 8기 성과로 400만명이 방문한 홍제천 카페폭포와 행복장학금, 구청이 사업시행자로 나서 속도를 낸 인왕시장·유진상가 개발 등을 거론했다.이 후보는 “정비사업이 55곳까지 증가했고 10년 동안 지연된 북아현 과선교를 완공했다”며 “연간 5200명 규모의 어르신 일자리, 서울형 키즈카페, 연간 100억원 규모의 교육경비 투자 등 전 생애를 돌보는 인생케어정책도 펼쳤다”고 설명했다. 서울시 서울서베이에서 서대문구의 생활환경 만족도는 2년 연속 서울시 자치구 종합 1위를 기록했다.이 후보는 “지난 4년간 입증한 성과를 바탕으로 더 크게 도약할 때”라며 “경의선 지하화 사업과 성산로 입체복합개발을 통해 청년창업거점과 의료, 문화, 주거시설을 갖춘 미래 성장 기반을 만들겠다”고 공약을 내걸었다.또 “서울시의 내부순환로 지하화, 서부선 경전철과 강북횡단선 재추진에 적극 협력해 서대문구를 강북의 중심 거점으로 키우겠다”고 했다. 더 촘촘한 힐링 공간과 체계적인 복지 인프라도 강조했다. 그는 “서대문의 미래 경쟁력을 높이고, 구민의 일상 속 행복을 더 밀도 있게 채워가겠다”고 덧붙였다.민선 8기 서대문구청장인 이 후보는 연세대를 졸업하고 김영삼 대통령 비서실 정무비서관, 16·18대 국회의원(서대문 갑)을 지냈다.