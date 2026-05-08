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임태희, “안전은 타협할 수 없다…모든 초등학교에 아동보호구역 지정하겠다”

안승순 기자
입력 2026-05-08 15:16
수정 2026-05-08 15:17
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세줄 요약
  • 초등 전 학년 안심알리미 무상 지원 유지
  • 도내 모든 초등학교 아동보호구역 지정 추진
  • 유인·납치 미수 대응한 안전망 강화
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임태희 경기도교육감 예비후보가 ‘초등 전 학년 안심알리미 무상 지원’의 안정적인 정착과 ‘도내 모든 초등학교 아동보호구역 지정’을 완수하겠다는 ‘안전·안심 공약’을 발표했다.

기존 초등학교 1~3학년에게만 제공되던 안심알리미 무료 서비스를 올해부터 4~6학년까지 전면 확대한 임 예비후보는 내년에도 이 정책을 흔들림 없이 추진하겠다고 밝혔다.

안심알리미는 학생이 교문을 통과할 때 실시간으로 등하교 상황을 알려주는 서비스다.

그는 또 아이들을 대상으로 한 잦은 유인 및 납치 미수 사건에 대응하기 위해 현재 도교육청에서 추진 중인 ‘도내 모든 초등학교 아동보호구역 지정’ 사업을 챙겨 촘촘한 안전망을 구축하겠다고 약속했다.

‘아동보호구역’은 교통사고 예방 중심의 스쿨존을 넘어 아동 대상 범죄 예방까지 할 수 있도록 학교 담장 반경 500m 이내에서 지자체의 24시간 CCTV 통합관제 모니터링 시스템을 가동하는 등 철저히 관리하는 제도다.

임 예비후보는 “이미 전 학년 무상 지원을 이뤄낸 안심알리미가 아이들의 일상을 지키는 1차 방어선이라면, 모든 초등학교의 아동보호구역 지정 완성은 어떤 위험도 학교 주변에 접근하지 못하게 막는 최종 방어선이 될 것”이라고 설명했다.

이어 “우리 아이들의 안전은 무엇과도 타협할 수 없는 가치”라면서 “학부모님들이 더 이상 우리 아이 걱정을 하지 않도록 가장 안전한 경기도 교육 현장을 만들겠다”고 덧붙였다.
안승순 기자
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