“30분 통근 도시” vs “31만호 닥공”… 정원오·오세훈의 표심 공략

공약 승부수 띄운 여야 서울 후보

이미지 확대 6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 정원오 더불어민주당 후보가 7일 국회 소통관에서 ‘K-모두의 기후동행카드’ 등 교통공약을 발표하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 정원오 더불어민주당 후보가 7일 국회 소통관에서 ‘K-모두의 기후동행카드’ 등 교통공약을 발표하고 있다.

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이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 영등포구 대림1구역 재개발 현장 일대에서 ‘2031년까지 총 31만호 착공’ 등 주택공약을 발표하는 모습.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 7일 영등포구 대림1구역 재개발 현장 일대에서 ‘2031년까지 총 31만호 착공’ 등 주택공약을 발표하는 모습.

도준석 전문기자

세줄 요약 서울시장 후보들이 교통과 주택 공급을 앞세워 표심 공략에 나섰다. 정원오 후보는 격자형 철도망, 광역환승거점, 동부선 신설과 K-모두의 기후동행카드로 30분 통근 도시를 제시했다. 오세훈 후보는 31만호 착공과 쾌속통합 트랙으로 공급 속도를 강조했다. 정원오, 30분 통근 도시 교통 혁명 제시

격자형 철도망·환승거점·기후동행카드 통합

오세훈, 31만호 착공·쾌속통합 공급 속도전

2026-05-08 8면

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6·3 지방선거를 앞두고 여야 서울시장 후보가 7일 각각 핵심 공약인 교통, 주택 공급 공약을 내걸고 민심 확보에 나섰다. 정원오 더불어민주당 후보는 강북과 강남을 잇는 ‘30분 통근 도시’를 향한 교통 혁명을 강조했고, 오세훈 국민의힘 후보는 재건축·재개발 공급 확대로 전세난과 집값 문제를 동시에 잡는 ‘닥공’(닥치고 공급) 전략을 내세웠다.정 후보는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “지금 서울의 교통망은 막혀 있거나 끊겨 있거나 불균형하다”면서 “서울의 철도를 촘촘하게, 도로를 막힘없이 연결하겠다”고 밝혔다.그의 교통 공약은 격자형 철도망 구축, 광역환승거점 도입, 고속화도로 신설, ‘K-모두의 기후동행카드’ 도입 등이다. 우선 동부선 신설을 통해 강북과 강남을 하나의 생활권으로 묶는다는 구상이다. 동부선은 4·19민주묘지역에서 수유역, 신이문, 성수, 청담을 거쳐 종합운동장역까지 이어지는 노선이다.정 후보는 서부선과 동부선을 남북축으로, 강북횡단선과 GTX-D를 동서축으로 연결해 격자형 철도망을 구축하겠다는 청사진도 내놨다. 아울러 서울 내에서 사용 가능한 ‘기후동행카드’를 정부의 ‘모두의 카드(K-패스)’와 통합해 전국 어디서나 사용할 수 있는 ‘K-모두의 기후동행카드’를 도입하겠다고 약속했다.반면 오 후보는 이날 대림1구역 재개발 현장을 찾아 2031년까지 총 31만 호(순증 8만 7000호)의 주택 공사에 착공하겠다고 공약했다. 그는 “(순증 물량은) 이재명 정부가 2030년까지 착공한다고 밝힌 3만 2000호의 두 배를 훌쩍 넘는 수치”라고 강조했다.‘공급 속도전’ 핵심 구상으로는 ▲3년 내 착공 가능한 8만 5000호 ‘핵심 전략 정비 구역’ 선정 ▲추진위원회 구성 생략 및 사업시행·관리처분계획 인가 동시 처리의 ‘쾌속통합’ 트랙 도입 등을 제시했다. 주요 간선도로변을 최대 일반상업 지역으로 용도 상향하고, 환승역 반경 500m 내 용적률 최대 1300%의 도심복합개발 특례를 부여하는 ‘강북 지역 인센티브 6종’도 내놨다.오 후보는 정 후보의 빌라·생활형 숙박 공급에 대해 “결국 빌라를 해결책으로 보겠다는 것”이라고 지적했다. 정 후보의 ‘K-모두의 기후동행카드’ 공약을 두고는 “(카드를) 합치겠다는데 정책 소비자 입장에서 끊임없이 따져야 하는 비효율이 발생할 수 있다”고 비판했다.