“靑·여당과 소통 가능한 적임자… 삼성전자 온양 투자 늘릴 것” [6·3선거 재보선 후보 인터뷰]

‘아산을’ 민주당 전은수 후보

이미지 확대 전은수 더불어민주당 충남 아산을 보궐선거 후보가 7일 아산시 배방읍의 한 카페에서 서울신문과 첫 언론 인터뷰를 하고 있다.

전은수 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 전은수 더불어민주당 충남 아산을 보궐선거 후보가 7일 아산시 배방읍의 한 카페에서 서울신문과 첫 언론 인터뷰를 하고 있다.

전은수 캠프 제공

세줄 요약 충남 아산을 보궐선거에 나선 전은수 후보가 청와대 대변인 경험을 바탕으로 지역과 중앙정부를 잇는 창구가 되겠다고 밝혔다. 삼성전자 온양사업장 투자 확대 유치와 강훈식 실장이 추진한 문화·응급 인프라 사업 계승도 약속했다. 청와대·여당과 소통하는 창구 역할 자임

삼성전자 온양 투자 확대 유치 의지 표명

강훈식 추진 사업과 지역 현안 계승 강조

2026-05-08 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“앞으로 이재명 정부에서 추진해야 할 것들이 참 많은데 청와대와 여당이 원활하게 소통할 수 있는 창구로는 제가 적임자라고 판단합니다.”6·3 국회의원 보궐선거에서 충남 아산을 더불어민주당 후보로 나서는 전은수(42) 후보는 7일 ‘왜 청와대 대변인을 그만두고 국회의원이 되려 하는가’라는 질문에 이같이 답했다.전 후보는 이날 출마 선언을 마친 뒤 충남 아산시 배방읍의 한 카페에서 서울신문과 첫 언론 인터뷰를 하며 “지역구 국회의원이 되면 그동안의 경험을 살려 지역과 청와대, 중앙정부를 연결하는 역할을 하고 싶다”고 포부를 밝혔다.전 후보는 부산에서 태어나 울산에서 자랐고 공주교대를 졸업한 뒤 초등학교 교사로 5년여 일하다 변호사가 됐다. 2024년 민주당의 총선 인재로 정치권에 입문했고 지난해 6월 이재명 정부 출범 후 청와대에서 부대변인을 거쳐 대변인직을 맡다 강훈식 대통령 비서실장의 지역구였던 아산을에 전략공천됐다.전 후보는 지역 연고가 약하다는 점을 인정한다면서도 본인이 가진 그동안의 경력을 살려 삼성전자 온양사업장 투자 확대 유치 등 지역 현안 해결에 나서겠다고 강조했다. 전 후보는 “청와대 대변인으로 근무하면서 언론과의 소통뿐만 아니라 청와대 내부 및 정부와의 소통 창구 역할도 했었는데 이 경험이 아산의 지역 과제를 국정과제로 연결하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.이어 “지역 연고도 중요하겠지만 그보다는 아산의 현안을 해결하는 게 더 중요하지 않나”라며 “연습이 없는 실전이다. 청와대에서 일하면서 많은 장관분들과도 직접 소통해왔다. 지역 현안을 해결하기 위해 직접 부처 관계자들을 만나며 설득하겠다”고 덧붙였다.전 후보는 아산 인구의 평균 나이는 40.9세로 유입 인구가 늘어나는 만큼 앞서 강 실장이 지역구 의원 시절 추진해온 문화 공간 확충, 24시간 소화응급센터 유치 등도 빈틈없이 추진하겠다는 계획이다. 전 후보는 “강 실장이 출마하겠다고 하니 ‘지역민들에게 최고 낮은 자세로 만나라’라고 조언했는데 그 말 그대로 실천하고자 한다”고 강조했다.