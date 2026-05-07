“창원 구청장 직선제·김해 국제도시 조성”…박완수, 지역 공약 발표

세줄 요약 박완수 경남도지사 후보가 창원시장 후보와는 구청장 직선제, 5개 자치구 전환, 3개 도시 환원 등 행정체제 개편안을 내놨다. 김해시장 후보와는 국제 비즈니스 도시, 문화콘텐츠 혁신밸리, 공공의료원, 광역교통망, 미래산업 클러스터 조성을 약속했다. 창원 행정체제 개편안 발표

구청장 직선제·3개 도시 환원 제시

김해 국제 비즈니스 도시 구상

이미지 확대 7일 국민의힘 박완수(오른쪽) 경남도지사 후보와 강기윤 창원시장 후보가 통합창원시 행정 체제 개편 공약을 발표하고 있다. 2026.5.7. 박완수 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 국민의힘 박완수(오른쪽) 경남도지사 후보와 강기윤 창원시장 후보가 통합창원시 행정 체제 개편 공약을 발표하고 있다. 2026.5.7. 박완수 후보 캠프 제공

이미지 확대 7일 국민의힘 박완수(오른쪽) 경남도지사 후보와 홍태용 김해시장 후보가 김해지역 발전 공약을 발표하고 있다. 2026.5.7. 박완수 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 국민의힘 박완수(오른쪽) 경남도지사 후보와 홍태용 김해시장 후보가 김해지역 발전 공약을 발표하고 있다. 2026.5.7. 박완수 후보 캠프 제공

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국민의힘 박완수 경남도지사 후보가 7일 창원·김해 시장 후보와 잇달아 합동 기자회견을 열고 지역별 핵심 공약을 쏟아냈다. 창원에서는 통합창원시 행정 체제 개편, 김해에서는 동북아 핵심 거점도시 육성 구상을 각각 내놨다.박 후보는 이날 오전 경남도청 프레스센터에서 강기윤 창원시장 후보와 공동 기자회견을 갖고 통합창원시 행정 체제 개편 공약을 발표했다.두 후보는 통합창원시 출범 16년을 맞았지만 현 행정 체제가 인구 감소와 주민 서비스 개선 요구에 제대로 대응하지 못한다고 진단했다. 핵심 문제로는 임명직 구청장의 잦은 인사이동을 꼽았다. 창원시장이 구청장 5명을 임명하는 구조여서 행정 지속성과 책임성이 담보되지 않는다는 것이다.이들은 행정체제 개편 방안으로 ▲현행 창원특례시 체제 유지 ▲5개 행정구를 자치구로 전환 ▲창원·마산·진해 3개 도시로 환원 ▲기타 대안 등 4개 안을 제시했다. 어느 방향으로 갈지는 주민이 결정한다는 원칙을 분명히 했다.이어 부산·경남 행정통합 주민투표 시에 창원시민을 대상으로 행정체제 개편 의견을 동시에 묻는 방식을 제안했다. 투표 결과는 ‘경남부산통합특별시 설치 특별법’에 반영해 법적 실행력을 확보하고 개편에 따른 민선 자치단체장은 2030년 제10회 전국동시지방선거에서 선출한다는 계획도 내놨다.투표에 앞서 지역주민·지방의회·학계·전문가가 참여하는 ‘창원특례시 행정체제개편 공론화위원회’를 구성해 시민 의견을 수렴하겠다고 약속했다.박 후보는 이어 홍태용 김해시장 후보와 합동 기자회견을 열고 김해의 미래 비전을 ‘물류와 미래산업이 결합한 동북아 핵심 거점도시’로 제시했다.두 후보는 진해신항·가덕도신공항·김해공항을 잇는 ‘트라이포트’의 핵심 배후지로서 복합 물류 기반을 구축하겠다며 5대 핵심 공약을 발표했다.첫째는 화목동 일원에 여의도 10배 규모의 국제 비즈니스 도시 조성이다. 경제자유구역·자유무역지역 지정을 추진하고, 글로벌 MICE 거점과 복합물류 허브, 물류 AI·로봇 클러스터를 구축한다. 두 후보는 생산유발효과 123조원, 일자리 80만개 창출을 기대했다.둘째는 장유 일원에 ‘경남 문화콘텐츠 혁신밸리’ 조성이다. 경남도와 김해시가 함께 추진하는 1조 원 규모 프로젝트로, 콘텐츠 기업·공공기관·체험시설을 집적해 ‘제2의 판교’로 육성한다는 목표다.셋째는 300병상 규모 공공의료원 건립이다. 현재 복지부에 예비타당성조사 신청이 올라가 있으며, 민선 9기 내 착공을 목표로 한다.넷째는 광역 교통망 확충이다. 창원·부산·울산을 잇는 광역급행(G)버스 도입, 부전~마산 복선전철 단계적 개통, 비음산 터널 등 창원~김해 고속도로 지선(10.2㎞) 연장, 낙동강 횡단철도 구축 등을 약속했다.다섯째는 미래산업 클러스터 구축이다. 미래자동차 클러스터 조기 완공과 진영 테크업 일반산단 조성으로 김해를 미래산업 거점으로 키우겠다고 밝혔다.두 후보는 “이번 공약은 지난 4년간의 성과를 바탕으로 한 실행 가능한 계획”이라며 “국제 비즈니스 도시, 문화콘텐츠 산업도시, 광역교통이 갖춰진 김해를 반드시 만들겠다”고 강조했다.